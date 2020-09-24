تميزت شركة Vivo الصينية في السنوات الأخيرة بطرح تقنيات جديدة غيرت عالم الأجهزة الذكية بشكل كبير، ومؤخرا أعلنت عن هاتف جديد طورته ليكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ من الفئة المتوسطة.
ويأتي هاتف Vivo V20 Pro بهيكل أنيق من المعدن والبلاستيك والزجاج، مقاوم للماء والغبار، ومحمي بطبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، يزن 170 غ.
وزود هذا الهاتف بشاشة AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، تملأ كامل مساحة واجهته الأمامية تقريبا باستثناء مساحة صغيرة مخصصة للكاميرات الأمامية.
ويضمن الأداء الممتاز له معالج Snapdragon 765G ثماني النوى، قادر على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.
كما حصل على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، يمكن شجنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 33 واطا، وعلى نظام تشغيل "أندرويد-10" مع واجهات Funtouch OS 11.
والأهم من كل ما سبق هو قدرات التصوير الممتازة لهذا الهاتف والتي تضمنها كاميرتان أماميتان بدقة (44+8) ميغابيكسل، وكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Vivo تعلن عن أحدث هواتفها بتقنيات تصوير ممتازة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.