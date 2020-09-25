يمكنك العمل بكفاءة على حاسوبك بشاشة واحدة و لكن اضافة شاشة عرض ثانية سيجعل هناك مساحة أكثر للعمل ولا يعتبر الأمر حكرًا على المبرمجين فاضافة شاشة ثانية سيمكن أي مستخدم للحاسوب من العمل على أكثر من ملف في وقت واحد و اداء مهام اكثر بسرعة أكبر.

اضافة لذلك يعتبر الأمر ممتعا، فاضافة شاشة عرض ثانية لحاسوبك – حتى لو كانت صغيرة – سيجعلك تشعر و كأنّك Elliot من سلسلة Mr.Robot

سأشارك معك في هذا الشرح البسيط كيف تضيف شاشة ثانية لحاسوبك ويندوز 10.

الامر المفرح أنّ جميع الحواسيب الحديثة تدعم هذا الأمر، فكل ما هو مطلوب منك هو الشاشة الثانية و متابعة الخطوات.

1. الخطوة الاولى صديقي هي أن تقوم بتوصيل الشاشة الثانية مع الحاسوب عن طريق كابل الـ HDMI أو عن طريق كابل الـ VGA اذا كان حاسوبك من الطراز القديم.

أما اذا كنت تتوفّر على احد الحواسيب الخفيفة الوزن و رقيقة السمك التي لا تتوفر على مقبس HDMI و VGA مثل حواسيب ابل ماك بوك و جوجل بيكسل بوك ف ستحتاج إلى محوّل يحول منفذ USB-C إلى HDMI مثل هذا الذي في الصورة…

2. الخطوة الثانية هي أن تقوم بظبط اعدادات العرض في الويندوز و ذلك عن طريق الضغط على الزر الأيمن للفأرة على سطح المكتب و من ثم التوجّه لخيار Display Setting.

يمكنك الان اتمام اعدادت ربط الشاشة الثانية في النافذة التي سوف تظهر. يمكنك التحكم في الدور الذي سلتعبه الشاشة الثانية فخيار Duplicate these displays سوف يقوم بنسخ محتوى الشاشتين و ستشاهد نفس الشاشة تتكرر مرتين أما خيار Extend these displays فسيجعل الشاشة الثانية مكمّلة لشاشة حاسوبك الرئيسية.

3.يمكنك الان اتمام اعدادت ربط الشاشة الثانية في النافذة التي سوف تظهر. يمكنك التحكم في الدور الذي سلتعبه الشاشة الثانية فخيار Duplicate these displays سوف يقوم بنسخ محتوى الشاشتين و ستشاهد نفس الشاشة تتكرر مرتين أما خيار Extend these displays فسيجعل الشاشة الثانية مكمّلة لشاشة حاسوبك الرئيسية.

4.أخيرا يمكنك اختيار اي من الشاشتين يجب أن تكون الشاشة الرئيسية و أيهما الشاشة الثانوية. سوف يظهر كل من شريط مهام الويندوز و زر البدء في الشاشة الرئيسية فقط.

يمكنك أيظا اتباع نفس خطوات هذا الشرح لاضافة شاشة التلفاز الخاص بك ليلعب دور الشاشة الثانية.

الان يمكنك نقل نوافذ البرامج بين الشاشتين و التنقل بينهما. اذا ارادت العودة الى نظام الشاشة الواحدة فكل ما عليك هو فصل الشاشة الثانية و سيقوم نظام الويندوز بالعودة تلقائيًا الى اعدادت العرض الافتراضية