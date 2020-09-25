نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ايفون 12 عملاق الهواتف الذكية في السعودية ومصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون 12 ، هو واحد من ثلاث هواتف عملاقة، سوف تقوم شركة آبل الأمريكية، بطرحها في الأسواق العالمية، وسوف يتم ذلك من خلال مؤتمر تعقده الشركة خلال شهر سبتمبر الجاري، وتشمل سلسلة هواتف iPhone 12، هاتف iPhone 12 Pro، وهاتف iPhone 12 Pro Max، ويمتلك الجهاز العديد من المواصفات، التي تجعله أجود الهواتف، لأنه يتمتع بمظهر رائع وأنيق، وهو من أحدث هواتف شركة آبل، والعالم كله يعرف تميز وقيمة هذه الهاتف، وسوف نفدم لكم مواصفات وسعر هاتف ايفون 12 من خلال مقالنا هذا.

مواصفات ايفون 12

يحتوي الهاتف على العديد من المواصفات وهى كما يلي:-

جسم الجهاز يحتوي علي إطار من الألمنيوم، وواجهة أمامية من الزجاج، والهاتف مقاوم للماء والغبار. سعة البطارية 3046 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 18وات. تدعم البطارية الشحن اللاسلكي والشحن العكسي. يبلغ حجم الشاشة 6.4 بوصة، بدقة 2688*1242 بكسل ونسبة الطول إلى العرض 19.5:9. يحتوي الهاتف علي ذاكره عشوائية سعتها 6 جيجابايت . يعمل هاتف iPhone 12 علي نظام اند رويد iOS 14. معالج الهاتف سداسي النواة. الكاميرا الأمامية ثنائية، دقة الأولى 12ميجا بكسل، والثانية دقتها SL. الكاميرا الخلفية رباعية، دقتها 12+12+12ميجا بكسل + كاميرا TOF. يعمل الهاتف علي خاصية إلغاء الضجيج في سماعة الأذن الخارجية. حواف هاتف ايفون 12 صغيرة وجميلة ومميزة، أما الحافة الموجودة اسفل الشاشة فهي متوسطة الحجم.

مميزات الهاتف

هاتف iPhone 12 يحتوي على مزايا عديدة لا يمكن حصرها وهى كما يلي:-

يحتوي علي كاميرات دقيقة جداً، تتمتع بمواصفات عالية .

بطارية الهاتف تستمر لفترة طويلة دون انقطاع.

ذاكرة الهاتف العشوائية كبيرة جداً، مما تسمح لنا بتحميل البرامج والألعاب.

يحتوي علي معالج قوى، من شركة آبل .

. ذاكرة هاتف ايفون 12 الداخلية كبيرة جداً، مما يسمح لنا بتحميل أكبر قدر من الملفات.

الداخلية كبيرة جداً، مما يسمح لنا بتحميل أكبر قدر من الملفات. يحتوي الهاتف علي بصمة الأصبع.

الهاتف مقاوم للماء والغبار.

يسمح الهاتف بالتصوير تحت الماء.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس.

يحتوي الهاتف علي مايك ثانوي لعزل الضوضاء.

صوت الهاتف مجسم ومرتفع.

عيوب ايفون 12

بطارية الهاتف ثابتة لا يمكن إزالتها. البطارية ضعيفة بالمقارنة بالهواتف الذكية الأخرى. الهاتف لا يحتوي على منفذ لتركيب ذاكرة خارجية. تصميم الهاتف يحتوي على نتوء يستولي على جزء كبير من الشاشة.

سعر الهاتف في الدول العربية

سوف نعرضك عليكم سعر iPhone 12 في الدول العربية وهى كما يلي:-