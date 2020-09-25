نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات جديدة لتطبيق الواتس آب يتم طرحها قريبًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة مميزات جديدة لتطبيق الواتس آب، أصبح الجميع الآن يستخدمون تطبيق الواتس آب لمزاياه العديدة والمريحة للفرد، لذلك أصبح القائمون عليه يحاولون تقديم بعض الميزات الجديدة بالتطبيق، وحتى الآن باءت تجارب بعض تلك الميزات بالنجاح على النسخ التجريبية وسيتم طرح المميزات الجديدة لتطبيق الواتساب عن قريب.

المميزات الجديدة لتطبيق الواتساب

وفقًا لما أصدرت موقع Business tech، فإن تلك الميزات من المتوقع طرحها عن قريب لجميع نسخ الواتس آب ومنها:

مسح رسائل الوسائط تلقائيًا

وهي عبارة عن مسح أي رسائل وسائط متعددة أو رسائل Media مثل ملفات Gif ومقاطع الفيديو القصيرة والصور، وذلك بعدما يترك الشخص المتحدث إليه للشات أو المربع الحواري.

خاصية الإجازة

وهي من الخاصيات التي لم يعد واتساب يهتم بها ولكن ها هو يهتم بها مرة أخرى، وهي خاصية معنية بالشات الذي يتم أرشفته، حيث يسمح لك واتساب باحتمالين عندما يتم إرسال رسالة من الأشخاص المؤرشفين وهو إما إعلامك بوجود رسالة جديدة أو يقوم بإخفاء الشات تلقائيًا.

السماح باستخدام الأجهزة المتعددة

وهي خاصية يقوم واتساب بمحاولة تطويرها منذ مدة وأخيرًا تمكنوا من القيام بها، وهي عبارة عن سماحية استخدام تطبيق واتس أب بنفس رقم الهاتف من أربع أجهزة دون الحاجة لتسجيل رقم هاتف آخر أو حساب آخر.

خلفيات مخصصة

وتلك الخاصية عبارة عن تخصيص الخلفية التي تريد لأشخاص معينين، كأن تختار وضع خلفية خاصة لشخص معين، وعندها سيقوم واتس آب بسؤالك عما إذا كنت تريد هذه الخلفية لشخص معين أم للجميع.

الأمان ببصمة الإصبع

وهي خاصية من خواص زيادة الأمام لمستخدمي واتس آب، حيث يسمح لهم الوصول لسطح المكتب للواتس آب من خلال بصمة الإصبع بالمستشعر الموجود بالهاتف، وستطرح تلك الخاصية مستقبلًا.

خاصية البحث المتقدم

ولم يكتفي واتس آب فقط بالبحث العادي عن الكلمات فقط في رسائل المحادثات، ولكن سيتيح كذلك خاصية جديدة للبحث عن صورة أو فيديو أو ملفات معينة وغيرهم الكثير من خلال شريط البحث.