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أن يكون التطبيق الذي تقوم بتحميله على هاتفك متواجدا على متجر الجوجل بلاي لا يعني ابدا ان التطبيق آمن و يمكن أن تثق به حيث أن هناك العديد من التطبيقات و التي للاسف تقوم بالتحايل على نظام الجوجل بلاي و التلاعب به من أجل استغلال المستخدمين له .
و هناك نوعية من التطبيقات إذا قمت بالاشتراك فيها فإن ما يحدث هو أنها تقوم بجعلك تقوم باتمام عمليات شرءا دون أن تلاحظ ذلك فقط بنقرة واحد و هذه التطبيقات عادة ما تتلاعب بسياسة الخصوصية لديها و سياسة الاتستخدام و هو أمر مخالف للجوجل بلاي .
و قد نشرت احدى شركات احماية و التي تدعى Sophos :
حذرت من ما يصل الى 20 تطبيقا حذرت من استخدامهم و ان كنت تستعمل واحدا منهم على هاتفك فتأكد أنك سوف تفقد أموالك قريبا لأن هذه التطبيقات ستجعلك تقوم بعمليات شراء داخل التطبيق و دفع ثمن اشتراكات رغم أنك لم تقصد فعل ذلك .
و التطبيقات التي نتحدث عنها هي على هذا الشكل :
Compress Video
Dynamic Wallpaper
Gametris Wallpaper
MojiFont
Montage
My Replica 2
Old Me-Simulate Old Face
Photo Converter
Prank Call
Recover deleted photos, Photo backup
Search by Image
Video Magician
Xsleep
Zyaon Wallpaper
إن كنت تستعمل أي واحد من هذه التطبيقات فإنه يفضل ان تقوم و فورا بحذفه من هاتفك آندرويد و بدون تردد ، كي توفر الحماية لنفسك و حاول اتخاذ المزيد من الحيطة و الحذر مستقبلا .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطبيقات عليك حذفها فورا من هاتفك او ستفقد أموالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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