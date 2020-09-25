3 أشياء يجب أن تعرفها عن هاتفك و تقوم بتعطيلها

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إستخدامك لهاتفك طوال الوقت يجعل هاتفك يعرف عنك كل شيء للاسف ، و لا شك بأنك لاحظت أنه عندما تقوم بالتحدث عن اي منتج او اي شيء فإنه يظهر لك انا في الاعلانات مباشرة بعد أن تتحدث عنه ، و هذا امر ناتج عن كون هاتفك يستطيع ان يراقبك من خلال منصات التواصل الاجتماعي و التي تصل الى كل شيء حرفيا .
لذلك في هذا الموضوع سوف احدثك عن 3 أشياء يجب ان تقوم بتعطيلها فورا ، كي تضمن لنفسك بعض الخصوصية .
1 – خاصية الـ GPS
عندما تقوم بالولوج الى اي تطبيق و خاصة تطبيقات التواصل الاجتماعي سوف تلاحظ أنه احيانا يقوم بتفعيل الـ GPS في هاتفك بشكل تلقائي ، و هذا أمر يجب عليك الحذر منه ، حيث أن هذا يجعل جميع التطبيقات في هاتفك تعرف مكانك بالضبط .
إلى جانب أن هذا يجعل جوجل تعرف كل الأماكن التي قمت بالذهاب اليها خلال يومك و تخزينها في سجل خاص بك ، لذلك كي تحمي نفسك قم بالتأكد دائما ن تعطيل الـ GPS في الهاتف ، أو يمكنك تحميل تطبيق حظر GPS .
2 – كاميرا هاتفك
إن لم تكن سوف تقوم بالتصوير فيفضل ان تقوم في كل مرة تنتهي منها من استعمال الكاميرا بتعطيلها عبر استعمال تطبيق حظر الكاميرا ، و هو تطبيق يمنع تشغيل الكاميرا في هاتفك ، حيث تبين ان هناك الكثير من التطبيقات التي تقوم بتشغيل الكاميرا دون علمك و من بينها انستغرام .
3 – تعطيل الميكروفون
جميع التطبيقات تقريبا على هاتفك تستطيع الوصول الى الميكروفون الخاص بك و التصنت عليك و يجب ان تقوم بتعطيله و تفعيله مجددا في كل مرة ترغب في استخدامه عبر استعمال تطبيق حظر الميكروفون .
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