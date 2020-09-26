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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلومات تهمك عن متجر الأرنب الصيني للأندرويد في المقال التالي
عمر شويل - جدة متجر الأرنب الصيني للأندرويد، يعتبر متجر الأرنب الصيني للأندرويد من أهم البرامج التي يمكنك الإعتماد عليها في تحميل الكثير من التطبيقات الهامة والألعاب الممتعة بالنسبة للمستخدمين بشكل الذين يفضلون التطبيقات والألعاب المجانية، ومن إحدى البرامج التي تم ابتكارها لتساهم في توفير عدة مميزات لجهاز الأيفون خاصة أو لأجهزة المحمول الأخرى بشكل عام التي تعتمد في طريقة عملها وتشغيلها على نظام الأندرويد فهو أحد البرامج التي تعمل على توفير معدل أعلى من التطبيقات بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية المختلفة، وسوف نوضح لكم من خلال مقالنا اليوم طريقة تحميل متجر الأرنب الصيني للأندرويد أحدث إصدار لسنة 2020، بالإضافة إلى أهم مميزاته.
طريقة تحميل متجر الأرنب الصيني لنظام أندرويد
متجر الأرنب الصيني للاندرويد من أهم البرامج التي يمكنك استخدامها والاستفادة من مميزاتها على جهازك الخاص والتي تعمل بنظام أندرويد بكل بساطة من خلال تلك الخطوات، لكي تقوم بتحميل برنامج الأرنب الصيني يجب عليك التوجه إلى الموقع الرسمي للبرنامج من خلال الرابط الآتي: https://www.tutuapp.vip/pc/
ثم عليك التوجه إلى زر تحميل البرنامج وبعد الضغط على هذا الزر سيتم تحميل البرنامج فورًا، بعدها سوف تضغط على زر تثبيت وسيتم تثبيت البرنامج على الجهاز اللوحي الخاص بك.
مميزات تطبيق الأرنب الصيني
- توجد الكثير من المميزات الهامة التي يحتوي عليها متجر الأرنب الصيني للأندرويد والتي يتميز بها عن غيره من البرامج، العديد من المستخدمين في تلك الأيام يقبلون على تحميل برنامج الأرنب الصيني لأنه يتيح للمستخدمين فرصة الاستفادة من التطبيقات والألعاب بطريقة مجانية، ويدعم المتجر العديد من أنظمة تشغيل الهاتف المختلفة مثل Android، IOS، Windows.
- يتواجد في هذا المتجر أداة تنظيف ذاكرة الهاتف من الملفات المؤقتة التي تقلل من مساحة الهاتف حيث يتوفر لديك مساحة أكبر لتخزين الكثير من الألعاب والمعلومات الهامة لك.
- يتيح لك المتجر الصيني الكثير من التطبيقات المعدلة بشكل مجاني، وهذا لا يجعلك إلى أن تكون مضطر لكسر حماية هاتفك الخاص من خلال عمل روت لكي تستعمل المتجر وتحمل التطبيقات بشكل بسيط، يوجد أيضًا بالبرنامج العديد من الخيارات التي تمنحه الكثير من السهولة عند الاستخدام.
- يقوم المتجر بالتحديث المستمر وبشكل تلقائي لكل التطبيقات والألعاب المتاحة من خلاله وذلك بطريقة مجانية لكي يساعدك في تجربة ممتعة للتطبيقات، كما يقوم بمساعدتك على توفير إشعارات أو تنبيهات لوجود تحديثات جديدة للتطبيقات التي قمت بتحميلها بشكل مسبق على الجهاز.
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