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سواءا على متجر الجوجل بلاي الخاص بهواتف نظام تشغيل الآندرويد أو متجر الآب ستور المخصص لهواتف آيفون فإن هناك الكثير من التطبيقات منها المجانية و منها المتاح بشكل مدفوع و الذي لا يمكنك أن تستطيع الحصول عليه إلا بعد أن تدفع مبلغا مالي محدد .
و لكن كما نعلم جميعا فإن هناك دائما طرقا أخرى من اجل تحميل التطبيقات المدفوعة بشكل مجاني سواءا على الآندرويد أو الآيفون ، و في هذه التدوينة اليوم سوف نتعرف معا على واحد من بين هذه الطرق .
و هو تطبيق يدعى تطبيق يدعى TutuApp ، و هو عبارة عن متجر تطبيقات صيني ، يتيح جميع التطبيقات الموجودة على متاجر التطبيقات الأخرى بشكل مجاني حتى المدفوع منها ، و لإستعماله فإن الطريقة بسيطة للغاية .
حيث أن ما عليك سوى الولوج إلى الموقع الرسمي للتطبيق عبر الرابط أسفل التدوينة ، ثم القيام بتحميله حسب هاتفك هل آندرويد أم آيفون .
و بعد تنصيب التطبيق على هاتفك يمكنك الشروع في تصفح التطبيقات الموجودة عليه و تحميلها سواءا تطبيقات معينة تقدم خدمات و مزايا ، أو تطبيقات الالعاب الشهيرة المجانية و المدفوعة ايضا .
و من بين مزايا المتجر الإلكتروني TutuApp أنه الى جانب خاصية تحميل التطبيقات المدفوعة مجانا ، فإنه يمكنك نشر تطبيقك عليه إن كنت تعمل في مجال تطوير و برمجة تطبيقات الهواتف الذكية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحميل تطبيقات الألعاب المدفوعة مجانا على آندرويد و iOS على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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