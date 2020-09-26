تحميل تطبيقات الألعاب المدفوعة مجانا على آندرويد و iOS

سواءا على متجر الجوجل بلاي الخاص بهواتف نظام تشغيل الآندرويد أو متجر الآب ستور المخصص لهواتف آيفون فإن هناك الكثير من التطبيقات منها المجانية و منها المتاح بشكل مدفوع و الذي لا يمكنك أن تستطيع الحصول عليه إلا بعد أن تدفع مبلغا مالي محدد .

و لكن كما نعلم جميعا فإن هناك دائما طرقا أخرى من اجل تحميل التطبيقات المدفوعة بشكل مجاني سواءا على الآندرويد أو الآيفون ، و في هذه التدوينة اليوم سوف نتعرف معا على واحد من بين هذه الطرق .

و هو تطبيق يدعى تطبيق يدعى TutuApp ، و هو عبارة عن متجر تطبيقات صيني ، يتيح جميع التطبيقات الموجودة على متاجر التطبيقات الأخرى بشكل مجاني حتى المدفوع منها ، و لإستعماله فإن الطريقة بسيطة للغاية .

حيث أن ما عليك سوى الولوج إلى الموقع الرسمي للتطبيق عبر الرابط أسفل التدوينة ، ثم القيام بتحميله حسب هاتفك هل آندرويد أم آيفون .

و بعد تنصيب التطبيق على هاتفك يمكنك الشروع في تصفح التطبيقات الموجودة عليه و تحميلها سواءا تطبيقات معينة تقدم خدمات و مزايا ، أو تطبيقات الالعاب الشهيرة المجانية و المدفوعة ايضا .

و من بين مزايا المتجر الإلكتروني TutuApp أنه الى جانب خاصية تحميل التطبيقات المدفوعة مجانا ، فإنه يمكنك نشر تطبيقك عليه إن كنت تعمل في مجال تطوير و برمجة تطبيقات الهواتف الذكية .

تحميل تطبيق TutuApp