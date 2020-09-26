أقوى طريقة لحماية حسابك فيس بوك من الإختراق ! طبقها الآن

من أجل حماية حسابك فيس بوك من الإختراق و التعرض للسرقة فإن الأمر لا يعتمد فقط على أن تقوم بوضع رقم هاتف في حسابك أو أن تقوم بجعل كلمة السر الخاصة بحسابك قوية بحيث لا يمكن لأحد تخمينها.

بل إن كل هذه الطرق يمكن لأي قرصان محترف أن يتجاوزها و يستطيع إختراق حسابك فيس بوك و بالتالي تظل افضل و أقوى طريقة لحماية حسابك على الفيس بوك من الإختراق هي بتفعيل خاصية المصداقية الثنائية و التي لا ينتبه لها العديد من مستخدمي منصة فيس بوك .

و خاصية المصداقية الثنائية هي خاصية تعمل على حماية حسابك بشكل قوي جدا ، حيث أن كل ما عليك فعله من أجل تفعيلها ، هو الولوج إلى حسابك فيس بوك ثم النقر على إعدادات كما هو موضح أدناه :

بعد ذلك تقوم بالنقر على إعدادات الخصوصية في حسابك فيس بوك ، ثم تقوم بالنقر على المصداقية الثنائية :

بعد ذلك تقوم بإخيتار القيام بتفعيل الباركورد كما هو موضح في الصورة بالأسفل :

بعد ذلك تقوم بتحميل تطبيق Google Authenticator‏ و هو متاح لجميع مستعملي الهواتف الذكية سواءا بنظام تشغيل الآندرويد أو الآيفون ، بعد تحميله تقوم بتشغيله و الضغط على إضافة باركود جديد سوف يتم تشغيل الكاميرا قم بتوجيهها إلى الحاسوب .

أقوى طريقة لحماية حسابك فيس بوك من الإختراق ! طبقها الآنثم سوف يظهر لك رمز من أرقام قم بإدخاله ، و بهذه الطريقة لن يستطيع أي شخص الوصول إلى حسابك فيس بوك لأنه إن حاول سيحتاج للباركود الذي تتوفر عليه أنت فقط ، و هذا يعني أنه حتى إذا استطاع شخص معرفة كلمة سر حسابك لن يستطيع الدخول اليه .

تحميل Google Authenticator‏ : آندرويد – آيفون