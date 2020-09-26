3 طرق ربح المال من بيع التصاميم و القمصان على الأنترنت

بيع التصاميم و القمصان على الأنترنت يعتبر من الطرق المربحة جدا حاليا .

حيث أن كل ما يحتاجه منك القيام بهذا الأمر هو أن تجيد التصميم بواسطة إستعمال الفوتوشوب و غيره من البرامج الأخرى ، و إن لم تكن تجيد التصميم فإنه يمكنك إستثمار المال في توظيف مصمم محترف يقوم بتصميم ما تريده ثم تقوم بإتسعمال التصاميم في بيع القمصان على الأنترنت

و في هذا الموضوع سوف نشارك معك 3 طرق يمكنك إستعمالها للربح من هذا المجال .

1 – Merch by Amazon

أول طريقة يمكنك إستعمالها و ننصح بها بشدة هي إستعمال منصة Merch by Amazon ، و هو عبارة عن متجر تابع لشركة أمازون الشهيرة مخصص في بيع التصاميم على القمصان.

حيث ما عليك سوى التسجيل و البدء في رفع التصاميم الخاص بك و يتم منحك في البداية إمكانية رفع 3 تصاميم مختلفة كل يوم ، و ميزته أنه لا يحتاج منك إلى القيام بحملات إعلانية بل يحتاج منك إلى إستعمال الكلمات المفتاحية الصحيحة .

الدخول إلى Merch by Amazon

2 – موقع redbubble

مصنة redbubble من بين المنصات العالمية المخصصة في بيع التصاميم على القمصان و الأكواب و الوسائد و الملصقات و غيرها.

و قد قمنا بشرحها في موضوع سابقة ، و ميزتها ايضا أنها تعتمد على الكلمات المفتاحية أكثر من الإعلانات ، حيث أنك إذا قمت بتصميم قميص بكلمات مفتاحية عليها بحث كثيف فإنك سوف تحصل على مبيعات قد تجعل أرباحك تصل إلى آلاف الدولارات .

الدخول إلى منصة redbubble

3 – Teezily

منصة Teezily من بين المنصات التي تتيح لك ايضا تصميم قميص بديزاين معين

ثم بيعه عن طريق الترويج له سواءا بإعلانات مدفوعة أو عبر نشره على موقعك أو قناتك في يوتيوب و غيرها ، و هي شبيهة تماما بنصة Teespring التي تحدثنا عنها في تدوينة سابقة .

الدخول إلى منصة Teezily