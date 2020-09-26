فولكس فاجن تزيح الستار عن أكثر سياراتها الكروس أوفر تطورا!

كشفت شركة فولكس فاغن عن مركبتها الجديدة ID.4، التي صنفت من بين أكثر سيارات الكروس أوفر تطورا في الوقت الحالي.
وتأتي هذه المركبة بهيكل كروس بطول 4 أمتار و58 سنتيمترا، عرضه 185 سم، وارتفاعه 163 سم، تبلغ المسافة بين محوري العجلات فيه 276 سم، وسعة صندوق الأمتعة الخلفي لديه 543 ليترا.
ومن أكثر ما يمنح هذه السيارة ملامح الحداثة هو التصميم الفريد لواجهتها الأمامية التي حصلت على مصابيح مميزة الشكل يمتد فيما بينها خط مضيء على عرض الواجهة يعمل بتقنيات LED، إضافة إلى العجلات الرياضية الكبيرة التي حصلت على أقراص من الكروم بمقاس 21 إنشا.
أما واجهة القيادة فيها فخلت تماما من الأزرار، حيث استعيض عنها بشاشتين تعملان باللمس، شاشة كبيرة في المنتصف، وأخرى صغيرة ثبتت بطريقة مميزة على محور المقود قبالة السائق.
وستطرح هذه المركبة بنموذجين، نموذج بنظام دفع رباعي فيه محرك كهربائي بعزم 306 أحصنة، ونموذج بنظام دفع خلفي، مزود بمحرك كهربائي بعزم 204 أحصنة، وبطارية تكفيه لقطع مسافة 520 كلم بالشحنة الواحدة.
وسيكون بإمكان النموذج الثاني التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 8.5 ثانية فقط، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 160 كلم/سا.
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