أسعار ومواصفات سيارة كيا الجديدة بأربع فئات مختلفة



طرحت شركة “EIT” العالمية للتجارة والتوكيلات، وكلاء علامة كيا الكورية في مصر، جراند سيراتو موديل 2021 “kia cerato” .

وجاءت أسعار جراند سيراتو 2021 بزيادة سعرية 5 آلاف جنيه على بعض الفئات مقارنة بأسعار موديل العام الجاري 2020.

وتتوافر كيا جراند سيراتو بأربع فئات مختلفة التجهيز بأسعار تبدأ من 299.900 جنيه للفئة الأولى LX، و 334.900 جنيه للفئة الثانية EX، و 346.900 جنيه للفئة الثالثة H/L، و 394.900 جنيه للفئة الرابعة و الأعلى تجهيزًا T/L في السوق المحلية.

وتعتمد جراند سيراتو التي تشبه إلى حدٍ بعيد “كيا Stinger-GT” الرياضية على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 130 حصانًا ويرتبط بناقل حركة CVT من 6 سرعات والقادر على تقليل استهلاك الوقود بشكل كبير.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت سيارات كيا جراند سيراتو 2020 ببعض المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها “نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و توزيع اليكتروني للفرامل EBD، و خاصية منع إدارة المحرك”، كما زودت ببعض التجهيزات والكماليات ومنها “جنوط 15 بوصة، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، والنظام الترفيهي مكون من (راديو – مخرج USB- بلوتوث – خاصية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة ) وغيرها.

وحصلت مقصورة سيراتو في جيلها الثالث على تغييرات كبيرة، بداية من المقود الدائري الجديد ومرورًا بالكونسول الوسطي المزود بشاشة نظام ترفيهي 8 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو ووصولًا إلى المقاعد المستوحاة من مقاعد السيارات الرياضية الخارقة.

واستخدمت كيا في صناعة الهيكل الخارجي، لسيارتها الجديدة خليط من الحديد المقوى منحها صلابة وقدرة تحمل بنحو 16% عن جميع النسخ الأخرى التي سبقتها.