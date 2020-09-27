- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
مشاهدة الفيديوات مع صديق مقرّب أمر ممتع حقًا. و لكن مع تشجيع الحكومات للأفراد على التباعد و انتشار الفيريس Covid-19، توجّه الجميع أكثر فأكثر لمواقع التواصل الاجتماعي. هذا ما جعل المواقع تفكّر و تطوّر حلولاً لمستعمليها لمشاركة مشاهدة الفيديوات دون الحاجة للقاء الجسدي.
كنّا تحدّثنا في مقال سابق عن اعلان فيسبوك على ميزة Watch Together التي ستمكّن المستخدمين من مشاهدة الفيديوات التي تم نشرها على المنصّة سويًا. فمالذي يمكن فعله حقًا عن طريق هذه الميزة الجديدة؟
أشارك معك في هذه المقالة طريقة استدعاء اصدقائك لمشاهدة الفيديوات التي تم نشرها على منصّة فايسبوك سويًا.
1. أولاً قم بالتوجّه لتطبيق ميسنجر على هاتفك الأندرويد أو الـ IOS. اختر الشخص -أو المجموعة- التي تريد مشاهدة الفيديو معه.
2. الان قم ببدأ اتّصال هاتفي مع هذا الشخص عن طريق الضغط على أيقونة الهاتف أو الفيديو في ركن الشاشة الأيمن.
3. ما ان يبدأ الاتّصال، قم بسحب شريط الخيارات نحو الأعلى لكي تتمكن من ايجاد بقيّة الخيارات.
4. قم بالضغط على خيار “Watch Together” لبدأ مشاهدة الفيديو.
5. سوف تجد قائمة فيديوات يرشحها فايسبوك. كما يمكنك القيام ببحث لاختيار احد الفيديوات التي تريد مشاهدتها.
أثناء تشغيل الفيديو، سوف تشاهده مزامنة مع صديقك. فان قمت بايقاف الفيديو سيتوقف الفيديو لدى كلّ منكما. و اذا كنت في مكالمة مع صديقك أو مجموعة من الأصدقاء عن طريق الكاميرا فسوف تشاهد كل أعضاء المجموعة أثناء مشاهدة الفيديو.
أخيرًا، عند انتهاء الفيديو لديك خيار البحث لإيجاد فيديو اخر لمشاهدته مع أصدقائك أو انهاء المكالمة.
هل أعجبتك هذه الميزة الجديدة في تطبيق فيسبوك ميسنجر؟ شاركنا رأيك في التعليقات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيف تشاهد الفيديوات مع أصدقائك على تطبيق فيسبوك ميسنجر Watch Together على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع pro3xplain وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.