نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل الالعاب الجديدة لجهاز PlayStation 5 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ أن تم الإعلان عن موعد طرح جهاز PlayStation 5 وأصبح الجميع في انتظاره، لم يتوقف الأمر عند مميزات الجهاز الرائعة فقط أنما أيضًا تم الإعلان عن بعض الألعاب القوية جداً التي يدعمها الجهاز ومنها بعض الألعاب الشهيرة التي ينتظر محبي العاب الفيديو الأصدار الجديد منها كل عام، ولكن ما هي أفضل الالعاب الجديدة لجهاز PlayStation 5 ؟

أفضل الالعاب الجديدة لجهاز PlayStation 5

إذا كنت قررت بالفعل شراء جهاز بلاي ستيشن 5 يجب عليك معرفة أهم وأفضل الالعاب التي يمكنك الأستمتاع بها عليه.

Godfall أفضل الالعاب الجديدة لجهاز PlayStation 5

Godfall سوف يكون أول إصدار لها مع بلاي ستيشن 5، تجعلك هذه اللعبة تعيش في عالم خيالي، سوف تكون خلالها فارس قوي من عالم الأساطير، يجب عليك محاربة الوحوش والأشرار باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحه، فيمكنك مواصلة القتال بالمسدس أو المطرقة المزدوجة التي سوف تساعدك في القضاء على أكثر عدو في وقت واحد، أو استخدام السيوف،وغير ذلك، يمكن لك اللعب بشكل منفرد أو اثنين من الأصدقاء.

Warframe

سوف يدعم PlayStation 5 أحدث إصدار من اللعبة الشهيرة Warframe، فإذا كنت محبي العاب اطلاق النار سوف تروق لك هذه اللعبة كثيراً، يمكنك الاستمتاع بهذه اللعبة مع الأصدقاء، ولكنك يجب أن تعلم أنها لست مجرد لعبة حرب وإطلاق نار عادية، لإنك سوف تدخل في قتال مع محاربين و وحوش من الكائنات الفضائية وليس بشر، حتى الأسلحة التي سوف تستخدمها لن تكون مجرد اسلحة عادية تشبه الموجوده بكوكب الأرض.

Gods and Monsters

تم إصدار هذه اللعبة لأول مرة في عام 2020 وهي واحدة من أهم الألعاب التي تم الإعلان عن دعم جهاز PlayStation 5 لها، تدور هذه اللعبة أيضًا في عالم الخيال، حيث أنك سوف تعيش داخل الأساطير اليونانية بكل سحرها، وهناك سوف تجد الالهة اليونانية قد تم السيطر عليها من خلال وحوش قوية، يجب عليك الدخول في وقتال مع هذه الوحوش المرعبة لإنقاذ الالهة منها، تتميز هذه اللعبة بقوة الرسومات المتحركة والمؤثرات البصرية والسمعية والحركية، حيث أنك تغوط في عارك داخل الغابات والجزر الطبيعية بألوانها الرائعة والزاهية التي تجعلك تشعر بالراحة والسعادة، مازال هناك المزيد من الالعاب القوية والمثيرة التي يمكن لك الاستمتاع بها عند شراء بلاي ستيشن 5 سوف نقدمها لك في مقالات قادمة.