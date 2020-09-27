ننشر أسعار موديلات نيسان 2020 في مصر

شهدت الفترة الأخيرة ركودًا كبيرًا في سوق السيارات المحلية والعالمية، في ظل اجتياح وباء كورونا المستجد لدول العالم، وهو ما أدى إلى غلق العديد من الأسواق ومصانع السيارات حول العالم.

وتحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق المصري، عقب معاودة النشاط مرة أخرى، عمل بعض العروض على سياراتها، محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها من سيارات.

وشهدت الأسواق المصرية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب.

ويبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات، وخلال السطور القادمة نستعرض سويا أسعار سيارات نيسان لسنة 2020 و2021.

نيسان صنى

- مانيوال / بيز لاين 2021 1500 CC 179,900 جنيه

- مانيوال / BASELINE 2020 1500 CC 179,900 جنيه

- اوتوماتيك / BASELINE 2020 1500 CC 199,000 جنيه

- اوتوماتيك / بيز لاين 2021 1500 CC تربو 201,000 جنيه

- اوتوماتيك / PLUS 2020 1500 CC 210,000 جنيه

- اوتوماتيك / MIDLINE 2021 1500 CC تربو 214,000 جنيه

- اوتوماتيك / SUPER SALOON 2020 1500 CC 221,000 جنيه

- اوتوماتيك / SUPER SALOON 2021 1500 CC 225,000 جنيه

نيسان بيك اب

- مانيوال / POWER STEERING 2020 2500 CC 257,500 جنيه

- مانيوال / GL 2020 2500 CC 266,500 جنيه

- اوتوماتيك /DOUBLE CABIN / STANDARA 2020 2500 CC 350,000 جنيه

- مانويل / DOUBLE CABIN / GL 2020 2500 CC 366,000 جنيه

نيسان سنترا

- اوتوماتيك / BASIC 2021 1600 CC 266,000 جنيه

- اوتوماتيك 2020 1600 CC 272,000 جنيه

- اوتوماتيك / HIGH LINE 2021 1600 CC 284,000 جنيه

- اوتوماتيك / HIGH LINE 2020 1600 CC 290,000 جنيه

نيسان سنترا الشكل الجديد

- اوتوماتيك / PREMIUM SV 2021 1600 CC 299,000 جنيه

- اوتوماتيك / PREMIUM S 2020 1600 CC 310,000 جنيه

- اوتوماتيك / FULL OPTION SV 2020 1600 CC 328,000 جنيه

نيسان جوك

- اوتوماتيك / ACCENTA GRADE 2021 1000 CC تربو 348,500 جنيه

- اوتوماتيك / TEKNA GRADE 2021 1000 CC تربو 372,500 جنيه

- اوتوماتيك / TEKNA PERSO 2021 1000 CC تربو 379,500 جنيه

نيسان قشقاي

- اوتوماتيك / VISIA 2021 1200 CC تربو 360,000 جنيه

- اوتوماتيك / ACENTA 2021 1200 CC تربو 396,000 جنيه

- اوتوماتيك / TEKNA 2021 1200 CC تربو 425,000 جنيه

- اوتوماتيك / MIDNIGHT 2021 1200 CC تربو 434,000 جنيه

نيسان اورفان

- مانيوال 2021 2500 CC تربو 655,000 جنيه