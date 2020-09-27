شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعفى خدمة "أحداث فيس بوك" من الرسوم حتى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت خدمة أحداث فيس بوك على إعفاء من شركة أبل، حيث أعلنت شركة فيس بوك اليوم أن الشركات التي تستضيف أحداثًا مدفوعة عبر الإنترنت من خلال فيس بوك على منصة iOS ستكون قادرة على الاحتفاظ بجميع أرباحها "باستثناء الضرائب"، ولن تحصل أبل على عمولتها المعتادة البالغة 30% على عمليات الشراء داخل التطبيق، لكن هناك بعض الشروط بحسب موقع engadget الأمريكى.

وقد أعلن فيس بوك هذا الصيف عن ميزة جديدة تتيح للشركات والمبدعين تحصيل رسوم مقابل الأحداث عبر الإنترنت المستضافة على المنصة، وقال فيس بوك إنه لن يجمع رسومًا من الفعاليات "للعام المقبل على الأقل"، لكن فيس بوك لم يستطع إقناع أبل بالتنازل عن رسومها البالغة 30% أو السماح لمستخدمى iOS باستخدام Facebook Pay، حتى يتمكن فيس بوك من استيعاب تكاليف الأعمال.

والآن وافقت أبل على السماح لـFacebook Pay بمعالجة جميع عمليات شراء الأحداث المدفوعة عبر الإنترنت، وهذا يعني أن فيس بوك يمكنه استيعاب التكلفة، ولن تحصل أبل على خصم، لكن هذه الاتفاقية سارية فقط حتى 31 ديسمبر، وقال متحدث باسم فيس بوك: "وافقت شركة أبل على تقديم فترة راحة قصيرة مدتها ثلاثة أشهر، وبعدها يتعين على الشركات المتعثرة أن تدفع لشركة أبل ضريبة متجر التطبيقات بنسبة 30 % بالكامل"، ولن يقوم فيس بوك بتحصيل الرسوم حتى أغسطس 2021.

ولعل المشكلة الكبيرة الأخرى هي أن منشئي ألعاب فيس بوك تم استبعادهم من الصفقة، وسيظل عليهم تسليم أكثر من 30 % من الأرباح التي تأتي من خلال تطبيق iOS، فيما قال فيفيك شارما، نائب رئيس Facebook Gaming: "يأتي قرار أبل بعدم تحصيل ضرائبها البالغة 30 % على الأحداث المدفوعة عبر الإنترنت مصحوباً بصعوبة: يُستثنى منشئو الألعاب من استخدام Facebook Pay في الأحداث المدفوعة عبر الإنترنت على iOS". "لسوء الحظ، كان علينا تقديم هذا الامتياز للحصول على الإرجاء المؤقت للشركات الأخرى".

وقد أصبحت هذه المعارك حول رسوم متجر التطبيقات أكثر شيوعًا، وفي بعض الأحيان يذهبون أفضل من الآخرين، وقد دخلت Epic الآن في معركة قانونية سيئة مع أبل، لكن Basecamp وجدت طريقة للالتفاف على قواعد أبل للحصول على الموافقة على تطبيق البريد الإلكتروني Hey، كذلك ففي الأمس فقط، أعلنت Epic وSpotify وغيرهما عن The Coalition for App Fairness، وهو تحالف تم تشكيله للضغط على أبل وجوجل لتغيير قواعد متجر التطبيقات.