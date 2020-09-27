شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعة ذكية جديدة تعمل بالطاقة الشمسية لقياس ضربات القلب وتتبع عادات النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسعت شركة Garmin الأمريكية إصداراتها من الساعات الذكية التى تعمل بالطاقة الشمسية من خلال إطلاق ساعات ذكية جديدة كليًا Instinct Solar و fēnix 6 Pro Solar، وتستخدم الساعات الذكية الجديدة التى تعمل بالطاقة الشمسية لدعم العديد من ميزات الساعة الذكية، مثل معدل ضربات القلب المعتمد على المعصم، وقياس "التأكسج النبضى"، ومراقبة النوم المتقدمة، وتتبع الإجهاد، وإعطاء رؤى صحية للمستخدمين وما إلى ذلك.

وتتابع الساعة الأنشطة الرياضية، مثل التسلق الداخلى وصيد الأسماك وركوب الدراجات فى الجبال جنبًا إلى جنب مع الأنشطة الأخرى، بما فى ذلك الجرى والسباحة واليوجا والجولف لاستكشاف تحديات جديدة، وقامت Garmin بدمج تقنية العدسة الشمسية فى مجموعة Instinct الخاصة بها من الساعات متعددة الرياضات الخارجية لتلبية احتياجات عشاق الهواء الطلق.

ومع ميزة Power Manager، يمكن للمستخدمين التبديل إلى وضع Battery Saver للاستمتاع بعمر بطارية غير محدود على Instinct Solar و Instinct Solar - Camo Edition، وتعمل ميزة Body Battery في الساعات الذكية على تحليل تقلب معدل ضربات القلب ومستوى التوتر وجودة النوم وبيانات النشاط لتحديد مستويات الطاقة الإجمالية.

وتدعي الشركة أن سلسلة Instinct Solar يمكن أن تمنح 24 يومًا في وضع الساعة الذكية في الداخل وأكثر من 50 يومًا مع التعرض الكافي للشمس، يمكن للمستخدمين إجراء هذه التغييرات التي تطيل عمر البطارية أثناء التنقل من خلال دمج Instinct Solar في Power Manager.