شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن إجراء عملية جراحية على متن المحطة الفضائية الدولية؟ رائد فضاء يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رائد الفضاء الروسى إيفان فاجنر، إنه لا يمكن إجراء عمليات طبية على متن محطة الفضاء الدولية، لأن الطاقم غير مدرب على القيام بذلك، وفى حال الضرورة، ستتم إعادة المريض إلى الأرض، وأضاف فاجنر: "فقط فى حالات الطوارئ، قد تظهر ضرورة لإجراء عملية طبية عاجلة، وفى هذه الحالة، سيكون هناك نزول إلى الأرض"، ووفقا لما ذكره موقع RT، أكد رائد الفضاء الروسى، أنه لم يقم أى أحد حتى الآن، بإجراء أية عمليات طبية فى ظروف انعدام الجاذبية، وقال: "لسنا أطباء، ولا نملك المؤهلات اللازمة، لإجراء العمليات هنا".

وفى الوقت الحالى، يعمل على محطة الفضاء الدولية، رائدا الفضاء الروس أناتولى إيفانيشين وإيفان فاجنر، بالإضافة إلى رائد الفضاء الأمريكى كريستوفر كاسيدي.

ويجرى رواد الفضاء الكثير من التجارب على متن المحطة الدولية، كما يستعد أفراد طاقم البعثة الفضائية الجديدة الذين سينطلقون يوم 14 أكتوبر إلى المحطة الفضائية الدولية لإجراء 55 تجربة علمية، وستجرى 4 تجارب منها لأول مرة على متن المحطة الفضائية، وتهدف اثنتان منها إلى دراسة تأثير الفضاء الكوني على جسم ذباب الفاكهة .