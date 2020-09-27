تكنولوجيا: ما الذى يحدث خلال دقيقة واحدة على الإنترنت فى 2020؟ 500 ساعة من الفيديوهات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تحدث الكثير من الأشياء فى دقيقة واحدة، ولعل عام 2020 قد شهد الكثير من الأحداث التى جعلت هذا العالم يتغير بشكل جذري، فنظرا لأن COVID-19 أثر على حياتنا بطريقة غير متوقعة أبدًا، فقد انتقلت العديد من جوانب الحياة - العمل والتعليم والاقتصاد والترفيه، على سبيل المثال لا الحصر - عبر الإنترنت، وبحسب موقع statista الأمريكى للإحصاءات، فقد كشفت البيانات التى جمعتها مؤسسة Visual Capitalist، أن الدقيقة الواحدة على الإنترنت يحدث خلالها الكثير من الأشياء بما فى ذلك، عرض أكثر من 400000 ساعة من الفيديو المتدفق على Netflix، و 500 ساعة من الفيديو التى تم تحميلها بواسطة المستخدمين على يوتيوب وما يقرب من 42 مليون رسالة مشتركة عبر واتس آب، وتحتوى دقيقة الإنترنت نفسها أيضًا على أكثر من 6500 طرد تم شحنها بواسطة أمازون بالإضافة إلى 208333 مشاركًا مذهلاً فى اجتماعات Zoom، وفيما يلى نعرض ما الذى يحدث كل دقيقة على الإنترنت فى 2020 كما يلي: ما يحدث فى الدقيقة على الإنترنت: ما يحدث فى الدقيقة على الإنترنت: - نتفليكس: يتم بث ما يصل إلى 404,444 ساعة من الفيديوهات من قبل المستخدمين كل دقيقة. - تيك توك: يتم تحميل التطبيق حوالى 2704 مرة كل دقيقة. - أمازون: يتم شحن حوالى 6659 شحنة كل دقيقة. - zoom: يتم دخول 208,333 مشارك فى محادثات الفيديو. - تويتر: يكتسب حوالى 319 مستخدم جديد كل دقيقة. - يوتيوب: يتم رفع حوالى 500 ساعة من الفيديوهات من قبل المستخدمين. - انستجرام: يتم نشر 347222 ستورى - واتس آب: يتم إرسال ما يصل إلى 41.7 مليون رسالة. - سبوتيفاى: يتم إضافة 28 مقطع صوتي إلى المكتبة

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