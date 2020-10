تكنولوجيا: ترقية هاتفك الأيفون إلى iOS 14 يزيل لعبة Fortnite

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذّر مطور لعبة Fortnite اللاعبين الذين يستخدمون هواتف أيفون من أنهم قد يفقدون الوصول إلى اللعبة الشهيرة عند التحديث إلى نظام iOS 14 الجديد، حيث كشفت تغريدة من حساب "Fortnite Status"، أن لاعبو Fortnite الذين يقومون بتحديث هواتف آيفون إلى نظام iOS 14 قد يفقدون إمكانية الوصول إلى اللعبة، وإذا ظهرت رسالة "هل تريد إزالة التطبيقات مؤقتًا لتثبيت تحديث البرنامج؟"، وتم قبول ذلك، فقد يؤدي هذا الأمر إلى حذف اللعبة، ولا يمكن إعادة تثبيت اللعبة لاحقًا نظرًا إلى أن شركة أبل تمنع المستخدمين من القيام بذلك.

Fortnite iOS players updating to iOS 14 may lose access to Fortnite. If the message “Temporarily Remove Apps to Install the Software Update?” is accepted, it may result in Fortnite being deleted. Fortnite cannot later be reinstalled due to Apple preventing users from doing so.— Fortnite Status (@FortniteStatus)