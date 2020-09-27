شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 8 قواعد ترسم ملامح خطة جوجل لإعادة الموظفين للعمل من المكاتب مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط جوجل "لإعادة ترتيب" مكاتبها في جميع أنحاء العالم، حيث تطور الشركة الأمريكية نموذج جديد لإعادة الموظفين إلى العمل، حيث أدى الوباء المستمر إلى تعطيل الحياة في جميع أنحاء العالم، وكان السؤال عن متى سيعود الموظفون إلى المكاتب ويعملون "بشكل طبيعي" يتكرر خلال الفترة الماضيى، خاصة مع عودة الحياة إلى الكثير من دول العالم.

وقد ألقى الرئيس التنفيذي لشركة جوجل Sundar Pichai، في مقابلة مع مجلة Time، بعض الضوء على كيف - ومتى بالضبط - تخطط جوجل لإعادة موظفيها إلى العمل، وفيما يلي 8 أشياء يجب معرفتها حول الكيفية التي تتطلع بها جوجل لإعادة الأشخاص إلى المكاتب:

- يريد 62٪ من موظفي جوجل العودة إلى مكاتبهم - لكن ليس كل يوم، إذ أجرت جوجل استطلاعًا داخليًا ووجدت من الموظفين أن أكثر من نصفهم يريدون العودة إلى المكاتب، ومع ذلك، فهم لا يريدون الحضور يوميا.

- تخطط جوجل لإنشاء مكاتب "مختلطة" لموظفيها، حيث قال الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاى إن الشركة يجب أن تكون أكثر مرونة في المستقبل وأن تنشئ المزيد من النماذج الهجينة، حيث يكون لدى الموظفين المزيد من الخيارات.

- تعمل جوجل أيضًا على خيارات بعيدة المدى لتمكين بعض الموظفين من العمل من المنزل.

- منحت جوجل للموظفين خيار العمل من المنزل حتى يوليو 2021.

- 10 % من موظفي جوجل يقولون إنهم لا يريدون العودة إلى العمل، حيث انخفض عدد الموظفين الذين يرغبون في العمل من المنزل إلى أجل غير مسمى من 20٪ إلى 10٪

- يعتقد ساندر بيتشاى أن "التواجد على المستوى الشخصي معًا أمر بالغ الأهمية ولكن المرونة أمر مهم.

- قال بيتشاى أيضًا إن جوجل "يمكنها أن تفعل ما هو أفضل" لتقليل المشكلات مثل التنقلات الطويلة وغيرها لموظفيها

-من الأسباب الرئيسية وراء رغبة الموظفين في العودة إلى العمل، هى قضاء الوقت مع الزملاء والتواصل الاجتماعي وفرص التعاون الأفضل.