شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه خدمة بث الألعاب Luna الجديدة وكيف تستفيد منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أمازون مؤخرا عن خدمة بث الألعاب الجديدة Luna، وهي الخدمة الخاصة ببث الألعاب إلى أجهزة Fire TV وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمنصات المحمولة، وفيما يلى نعرض كل ما تحتاج معرفته عن خدمة Luna الجديدة من أمازون، وما هى أبرز مميزاتها كما يلي:

- خدمات بث الألعاب:

هى خدمات توفرها العديد من الشركات والتى تسمح للمستخدمين بممارسة الألعاب بدقة عالية وجودة عالية دون الحاجة إلى جهاز كومبيوتر قوى، أو حتى دون الحاجة إلى شراء الألعاب وتثبيتها على جهاز الكومبيوتر الخاص بك، إذ يتم تشغيل هذه الألعاب عبر خوادم الشركة المقدمة لهذه الخدمة مثل جوجل وأمازون أو نفيديا وغيرها، لكن ما يعيبها أن المستخدم سيحتاج إلى خط انترنت قوي ومستقر لتتمكن من الاستمتاع بخدمة بث الالعاب.

- خدمة ألعاب Luna

هى خدمة متاحة من قبل شركة أمازون، وهى جديدة تماما، وهى تعتمد على تقديم مجموعة من القنوات يمكنك الوصول إلى الالعاب الخاصة بمجموعة من الشركات على هذه القنوات، وبحسب تصريحات الشركة فإن مكتبة العاب الخدمة الجديدة لازلت فى ازدياد، حيث إن الخدمة لازلت في طور الـ early Access.

طريقة استخدام Luna:

كل ما يحتاجه المستخدم للاشتراك واستخدام لونا هو الدخول إلى الصفحة الخاصة بالخدمة من هنا ثم القيام بتسجيل الدخول بحساب امازون الخاص بك وطلب الدخول إلى Early Access ومن ثم البدء بالاستمتاع بالخدمة من خلال تطبيقها الخاص، لكن الخدمة متاحة حالياً فقط في امريكا ومن المفترض ان يتم اتاحتها في باقي الدول حول العالم في الفترة القادمة، وتأتى خدمة لونا من أمازون بسعر اشتراك شهرى وهو 6 دولارات تقريباً.