كيفية إنشاء انترو إحترافي لفيديوهاتك على هاتفك آندرويد

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من بين الامور التي سوف تحتاج إليها ان كنت تقوم بنشر فيديوهات على فيس بوك او يوتيوب او غيرهم من المنصات الأخرى ، هي الانترو ، و الانترو هو عبارة عن مقدمة من بضع ثواني تقوم بوضعها في جميع فيديوهاتك لتقوم باضفاء بعض الإحترافية عليها .
و كي تقوم بانشاء انترو احترافي و مميز فإن هناك العديد من الطرق التي يمكنك استعمالها بعضها عبر الحاسوب و بعضها عبر الهاتف فقط .
و في هذه التدوينة سوف نتعرف معا على كيفية انشاء انترو احترافي عبر الهاتف من خلال استعمال برنامج او تطبيق مجاني يدعى Intro Maker – music intro video و هو عبارة عن تطبيق يعتبر الأكثر شهرة على متجر الجوجل بلاي .
و من أجل استعماله فإن كل ما تحتاج اليه هو الدخول الى الرابط اسفل التدوينة ثم القيام بالنقر عليه التطبيق و تحميله و تتبيثه على جهاز بعد الدخلو اليه سوف عيرض لك الكثير من الانتروهات المجانية و التي يمكنك التعديل عليها .
بعد اختيار اي انترو ما عليك سوى التعديل على الكتابة و ايضا طريقة عرضه و يمكنك التحكم في تفاصيل الانترو بشكل كامل من اجل جعله مناسبا لك و بعد الانتهاء يمكنك تحميله على جهاز الآندرويد الخاص بك ثم اضافته في مقاطعك الخاصة .
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