بيجو تزيح الستار عن النسخة الرياضية 508 PSE

كشفت شركة بيجو الفرنسية على النسخة الرياضية من أيقونتها 508، خلال احتفالية بمرور 210 عام علي تأسيسها من خلال مؤتمر صحفي استعرض خلاله تاريخ الشركة.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة 508 Peugeot Sport Engineered تعتمد على منظومة دفع هجين تتألف من محرك بنزين بقوة 147 كيلووات/200 حصان ومحرك كهربائي على كل محور.

وتعتمد السيارة الرياضية 508 PSE على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر تربو، بجانب محركيين كهربائيين على المحور الأمامي والخلفي لتوليد قوة 366 حصان وأقصى عزم دوران يصل إلى 520 نيوتن متر، مع نظام دفع الكلي للعجلات، كل هذه القوة تجعل السيارة تنطلق من السكون إلى سرعة 100كم/ساعة في غضون 5.2 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 255 كيلومتر.

تعتبر سيارة 508 Peugeot Sport Engineered الجديدة أقوى سيارة تم تصنيعها على الإطلاق بواسطة بيجو، من خلال الجمع بين محرك الاحتراق الداخلي والطاقة الكهربائية هذا المزيج يجعل من الممكن تحقيق استجابات فورية تقريبًا وتسريع.

وعلى الرغم من أن معدلات الأداء تضاهي معدلات السيارات الرياضية، إلا أن استهلاك الوقود ينخفض إلى ما دون مستوى السيارات الصغيرة؛ حيث يبلغ متوسط الاستهلاك نحو 2.0 لتر/100 كلم.

وتعد 508 PSE الجديدة مزيجًا مثاليًا من الرياضة والتكنولوجيا، فهي تجمع بين الأداء المتجدد وبناء محركات كهربائية تتمتع بالقدرة على خلق شعور جديد وتجارب قيادة ممتعة، بدءًا من محرك 508 عالي الأداء الذي يجمع بين الدفع الرباعي (4WD) والتكنولوجيا الكهربائية الهجينة.

لم تكشف الشركة الفرنسية عن موعد طرح بيجو 508 PSE في الأسواق الأوروبية إلا أنها كشفت عن نتيها الرجوع للأسواق الأمريكية بشكل قوي في بداية عام 2023.