شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 12 حقيقة مذهلة لا تعرفها عن جوجل.. البحث يسافر 2414 كم ليعود بالإجابة إليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الذكرى الـ 22 على إنشاء محرك بحث جوجل عام 1998، حيث استطاع أن يفرض سيطرته بشكل كبير على شبكة الإنترنت، لكن داخل هذه القصة الكبيرة للنجاح لعملاق محركات البحث، هناك بعض الحقائق والوقائع التى ربما قد تكون طريفة وربما تكون صادمة للبعض، والتى نعرض أبرزها كما يلى:

- قام المؤسسان المشاركان لارى بيج وسيرجى برين بتسمية Google فى الأصل باسم "Backrub".

- تم اشتقاق كلمة "Google" من المصطلح الرياضى "Googol"، وهو ما يعنى واحدًا مع مئة من الأصفار التى تتبعها.

- السبب وراء أن الصفحة الرئيسية لدى جوجل محتوياتها قليلة للغاية، هو أن سيرجى برين ولارى بيج لم يكونوا على عِلم بلغة HTML لفترة طويلة من الوقت.

- عرضت شركة جوجل بيع نفسها لشركة ياهو فى عام 1997 بقيمة مليون دولار، إلا أن الأخيرة رفضت.

- حوالى 16٪ إلى 20٪ من طلبات البحث التى يتم طرحها يوميًا لم يتم طرحها من قبل.

- يجب أن يسافر كل استعلام بمعدل 2414.016 كيلومتر إلى مركز بيانات ويعود بالإجابة للمستخدم.

- تمتلك جوجل أكثر من 250 شركة مختلفة.

- كان هناك 3،849،865 تطبيقًا للموبايل متاح فى متجر Google Play فى الربع الأول من عام 2018.

- حوالى 30.9٪ من موظفى جوجل من الإناث.

- متوسط الراتب السنوى لموظفى Google هو 197.274 دولار.

- مهما ارتكبت خطأ إملائيًا فى كتابة عنوان موقع جوجل، فكل الطرق ستؤدى إليه.

- تم حساب الفترة التى يشاهد فيها العالم كله مقاطع يوتيوب فى الشهر الواحد، واكتشفوا أنها تبلغ 450 ألف سنة.