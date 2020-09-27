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كيفية استخراج كلمات السر المخزنة في الحاسوب

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نضال ناجي 0 تبليغ

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كيفية استخراج كلمات السر المخزنة في الحاسوب

كيفية استخراج كلمات السر المخزنة في الحاسوب

إذا كنت تتوفر على حاسوب فإنه و بلا شك هناك بعض الأشخاص الذين قاموا من قبل بتسجيل الدخول الى احد حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال استعمال حاسوبك الخاص ، ثم قاموا بعد الإنتهاء من تسجيل الخروج من الحساب .

و بينما هؤلاء الاشخاص يعتقدون أنه بعد تسجيل الخروج لم يعد بامكان أي شخص الوصول الى حسابهم الا ان هذا خاطئ جدا .

حيث يمكنك و بسهولة جدا استخراج البريد الالكتروني الخاص بهم و ايضا كلمة السر التي من خلالها تم تسجيل الدخول الى الحساب الذي قاموا بفتحه ، و في هذه التدوينة اليوم سوف نشارك معك كيفية القيام بهذه العملية .

و الطريقة بسيطة جدا حيث أن كل ما عليك القيام به هو تحميل برنامج social password decryptor .

كيفية استخراج كلمات السر المخزنة في الحاسوب

كيفية استخراج كلمات السر المخزنة في الحاسوب

و هو عبارة عن برنامج يعمل على استخراج بيانات جميع حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تم تسجيل الدخول اليها على اي حاسوب .

كل ما عليك القيام من اجل الاستفادة من برنامج social password decryptor هو تنصيبه على الحاسوب ، ثم بعد ذلك تشغيله و سوف يعرض لك جميع مواقع التواصل الإجتماعي .

و أمام كل موقع سوف تجد بريد الكتروني او رقم هاتف كما سوف تجد كلمة السر المستخدمة من اجل التسجيل في الموقع .

كيفية استخراج كلمات السر المخزنة في الحاسوب

كيفية استخراج كلمات السر المخزنة في الحاسوب

و بهذه الطريقة البسيطة جدا تكون قد استطعت استخراج جميع البيانات المخزنة في المتصفح الخاصة بجميع مواقع التواصل الاجتماعي التي تم تسجيل الدخول اليها منذ بدء استعمال الحاسوب الى غاية الوقت الحالي .

تحميل برنامج social password decryptor

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