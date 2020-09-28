كيفية قياس درجة حرارة جميع مكوّنات الحاسوب

تتبّع درجة حرارة الحاسوب و جميع مكوّناته (المعالج، كارت الشاشة، اللوحة الأم، القرص الصلب..) أمر مهم جدًا لضمان تواصل كفائته و تجنّب تعطّل نظام الحاسوب أو احد مكوناته.

في هذه المقالة، سأشارك معك طريقة تتبّع درجة حرارة الحاسوب و مختلف مكوّناته في الوقت الفعلي.

حتى يكون حاسوبك بصحّة جيّدة و يعمل بشكل صحيح، يجب أن تكون درجة حرارته معتدلة.

تحدّد الشركة المصنّعة للمعالج، كارت الشاشة، اللوحة الأم و الأقراص درحة الحرارة المثالية التي يجب أن لا يتجاوزها المكون حتى يعمل الحاسوب بكفاءة. فالارتفاع الكبير في درجة حرارة المعالج أو أحد الأقراص مثلاً قد يتسبب في بطىء النظام أو تعطله.

و من الممكن أن تلاحظ أنه ما ان تصل درجة حرارة أحد هذه المكوّنات فان الحاسوب سوف يغلق فجأة من تلقاء نفسه و ذلك للحفاظ على سلامته.

مثلاً، يتم تجهيز جميع المعالجات الحديثة بنظام حماية يقوم ايقاف تشغيل الكمبيوتر تلقائيًا ما ان تتجاوز درجة حرارة المعالج درجة خطيرة قد تتسبب في تلف الحاسوب.

تعتبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة أكثر عرضة من غيرها لهذا النوع من المشاكل بسبب هيكلها الرقيق للغاية وعدم فاعلية أنظمة التهوية فيها.

اضافة لذلك، يعتبر تجميع العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الغبار أكثر الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاء حرارة الحاسوب. اذ يتسبب هذا الغبار في تغيير سرعة المراوح المسؤولة عن إزالة الحرارة.

بصفة عامة، يجب أن لا تتجاوز درجة حرارة المعالج 90° بينما لا يجب أن تتجاوز درجة حرارة القرص الصلب 50°.

سأشارك معك في هذه المقالة برنامجين يمكّنانك من قياس درجات الحرارة ومراقبتها على جهاز حاسوبك الذي يعمل بنظام Windows.

HWMonitor هو البرنامج الأوّل، و هو برنامج يراقب مستشعرات مختلف مكوّنات الحاسوب : سرعات المروحة ، ودرجات الحرارة ، ووحدة المعالجة المركزية ، وبطاقة الرسومات ، واللوحة الأم …

لمعرفة درجة حرارة هذه المكوّنات، قم بفتح البرنامج وقم بالضغط على خيار Temperatures تحت كل من هذه المكوّنات.

مثلاً، في هذه الصورة لدينا حاسوب درجة حرارة معالجه 67 درجة و درجة حرارة القرص الصلب SSD 40 درجة و أخيرًا درجة حرارة حرارة بطاقة الرسومات 54 درجة.

يمكنك أيضا استعمال برنامج Speccy و هو برنامج خفيف و مجّاني لعرض و تشخيص حالة مختلف مكوّنات الجهاز.

في الواجهة الرئيسية للبرنامج ، يقوم Speccy بعرض درجة حرارة كل مكون من مكونات الكمبيوتر: المعالج وبطاقة الرسومات واللوحة الأم والأقراص.

مثلاً، في هذه الصورة لدينا حاسوب درحة حرارة معالجه 52 درجة و درجة حرارة كارت الشاشة 51 درجة.