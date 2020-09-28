شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلق مرحاضًا فضائيًا جديدًا سعره 23 مليون دولار للمحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستنطلق مركبة فضائية خاصة للشحن من فيرجينيا يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر، تحمل أطنانًا من الإمدادات الجديدة إلى محطة الفضاء الدولية، بما في ذلك التجارب العلمية والعناية بالبشرة، ومرحاض فضائي جديد تمامًا، حيث ستسلم المهمة، المعروفة باسم Cygnus NG-14 7624 رطلاً (3458 كيلوجرامًا) من البضائع في الرحلة الرابعة عشرة لمركبة الفضاء الروبوتية Cygnus التابعة لشركة Northrop Grumman، والمهمة الثالثة عشرة لمركبة إعادة الإمداد إلى محطة الفضاء الدولية.

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، سيتم إطلاق Cygnus على قمة صاروخ Antares في 29 سبتمبر الساعة 10:27 مساءً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0227 صباحًا بتوقيت جرينتش 30 سبتمبر) من ميناء الفضاء الإقليمي في منتصف المحيط الأطلسي في مرفق الطيران Wallops التابع لناسا في فيرجينيا.

وأطلقت شركة نورثروب جرومان على مركبة الفضاء Cygnus اسم SS Kalpana Chawla لتكريم رائدة الفضاء كالبانا تشاولا، التى كانت واحدة من رواد الفضاء السبعة الذين لقوا حتفهم في مأساة مكوك كولومبيا في عام 2003.

ويمكنك مشاهدة الإطلاق مباشرة على تلفزيون ناسا في حوالي الساعة 5:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وقال ديفيد برادي، العالم المساعد ببرنامج محطة الفضاء الدولية في وكالة ناسا: "تواجه الإنسانية اليوم العديد من التحديات، وأنا فخور بأن أكون جزءًا من مجتمع يقبل التحديات بشكل منتظم والذي يحول المشاكل إلى حلول والفرص إلى واقع".

وهناك ما يقرب من 8000 رطل سيتم نقلها من البضائع إلى الفضاء بواسطة Cygnus، والتى ستشمل إمدادات الطاقم مثل الطعام إلى جانب التجارب العلمية وحتى مرحاض الفضاء الذي تم تحديثه حديثًا، والذي يُطلق عليه رسميًا نظام إدارة النفايات العالمي.

وسيتم تسليم الشحنة لدعم طاقم إكسبيديشن 64 على متن المحطة الفضائية، على الرغم من أن رواد الفضاء في كرو 1 قد يستفيدون قريبًا من بعض هذه الشحنة، حيث من المقرر إطلاقها في 23 أكتوبر.

كما سيكون المرحاض الفضائي الذي تبلغ تكلفته 23 مليون دولار، والذي تم إنشاؤه بمساهمة رواد الفضاء، من بين التجارب والمعدات المهمة التي سيتم إرسالها مع هذا الإطلاق.

وقال مسؤولو ناسا، إن هذا المرحاض أصغر بنسبة 65٪ وأخف بنسبة 40٪ من المرحاض الموجود حاليًا في المحطة الفضائية.