شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تصدر تحديثا جديدا لبث ألعاب Xbox One على الأيفون والان مع تفاصيل الخبر
وستتصل ميزة اللعب عن بُعد في Xbox هذه فقط بوحدة تحكم Xbox الخاصة بك، وليس بـ xCloud، وهذا مشابه لميزة PS4 Remote Play والمتوفرة أيضًا على Android و Ios، وستكون قادرًا على الوصول إلى وحدة تحكم Xbox عبر Wi-Fi ، أو حتى اتصال LTE أو 5G أيضًا.
كما أنه نظرًا لأن هذا التطبيق يتحكم في جهاز Xbox المنزلي الخاص بك، يمكنك بدء تشغيل وحدة التحكم عن بُعد خارج منزلك، وسيبدأ تشغيل Xbox بدون صوت أو ضوء Xbox في المقدمة، وعند قطع الاتصال، يعود إلى وضع الاستعداد بعد فترة وجيزة من عدم النشاط.
ووصل تطبيق Xbox جديد إلى أندرويد مؤخرًا ، ويتضمن هذا الإصدار المحدث من أيفون نفس التصميم الجديد والميزات الجديدة.
ويمكنك تنزيل مقاطع الألعاب ولقطات الشاشة الملتقطة على وحدة تحكم Xbox One أو Xbox Series X / S أو مشاركتها بسرعة، كما يمكنك إدارة مساحة وحدة التحكم وحذف الألعاب.
ويعد تطبيق Xbox الجديد هذا أيضًا أسرع بكثير من إصدار iOS السابق، وقد تم إصلاحه بالكامل لمطابقة تغييرات التصميم المماثلة التي يتم إجراؤها عبر Xbox.
وتجرى مايكروسوفت اختبارا لتطبيق Xbox ، مما يعني أنه يجب أن يكون متاحًا بشكل عام في App Store قريبًا حتى يتمكن الجميع من تنزيله.
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