شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت طورت ميزة سرية بـWindows XP ليبدو كأنه Mac.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث لموقع "the verge" الأمريكى عن بعض أسرار تطوير نظام Windows XP الشهير، والذى أوضح أن شركة مايكروسوفت انشأت سمة theme سرى لنظام التشغيل جعلته يشبه نظام التشغيل Mac، حيث كشف تسريب كود مصدر Windows XP مؤخرًا عن عمل مايكروسوفت المبكر على نظام التشغيل وبعض السمات التي لم يتم إصدارها، والتي أنشأتها الشركة أثناء تطوير نظام XP في وقت مبكر في عام 2000، ووفقا للتقرير، حملت أحد هذه السمات اسم "Candy" وتتضمن تصميمًا يشبه إلى حد بعيد واجهة Apple Aqua التي تم تقديمها لأول مرة في مؤتمر ومعرض Macworld في عام 2000، وعلى الرغم من أن السمة غير مكتملة، إلا أن زر بدء Windows XP والأزرار المختلفة وعناصر واجهة المستخدم تم تصميمها بشكل واضح لتطابق أكوا أبل.

ولم تصدر مايكروسوفت أبدًا نسختها الخاصة من Aqua لنظام التشغيل Windows XP، ويبدو أن مطوري ويندوز قد استخدموه كعنصر لبناء محرك السمات لنظام التشغيل Windows XP.

وانتقلت مايكروسوفت بدلا من ذلك إلى سمة Luna باللونين الأزرق والأخضر للإصدار النهائي من XP، وكان محرك السمات في Windows XP تحديثًا رئيسيًا لنظام التشغيل.

وكانت مايكروسوفت تطور Windows XP خلال حقبة كانت هناك منافسة شرسة مع أبل على أنظمة تشغيل سطح المكتب، وفي وقت لاحق من القرن الحادي والعشرين، سخرت شركة أبل من مايكروسوفت من خلال لافتات في مؤتمرها السنوي للمطورين، وأطلقت Apple أيضًا حملة إعلانية Get a Mac تركز على عيوب Windows ، وخاصة Windows Vista.

وخلال التسعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، تأثر Windows بشدة بنظام Mac OS الكلاسيكي وما أصبح فيما بعد OS X، كما لجأت أبل أيضًا لبعض ميزات Windows، خاصة حول النوافذ والتنقل ولوحات التحكم وتصفح الملفات والمجلدات.