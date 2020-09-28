تكنولوجيا: تعملها ازاى .. حيلة لتشغيل فيديو يوتيوب فى الخلفية على هاتفك الأيفون

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وفقا لما ذكره موقع "the verge"، هناك ثغرة في تشغيل حساب يوتيوب المجاني لمثل هذه الخاصية، ويمكنك اتباع هذه الخطوات للاستفادة منها:
• افتح youtube.com (وليس تطبيق YouTube) في متصفح Safari.
• اضغط على أيقونة AA في الزاوية العلوية اليسرى وحدد "طلب موقع ويب لسطح المكتب".
• ابدأ الفيديو الخاص بك، واضغط عليه حتى يكون في وضع ملء الشاشة.
• اضغط عليها أثناء اللعب حتى تحصل على عناصر التحكم المعتادة، يجب أن يكون رمز PiP في الزاوية العلوية اليسرى.. حدده.
ستشغل الآن فيديو يوتيوب فى PiP، ولكن يجب أن تدرك أن نافذة PiP ستختفي بمجرد انتهاء الفيديو، وإذا كنت تريد أن تلعب لعبة أخرى، فسيتعين عليك متابعة العملية بأكملها مرة أخرى.
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