تكنولوجيا: فيس بوك تعتزم فتح مكتب تمثيل لها فى نيجيريا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة "فيس بوك" المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير أنها سوف تفتح مكتبا لها في مدينة "لاجوس" النيجيرية ليصبح بذلك ثاني مكتب تفتحه الشركة في قارة أفريقيا بعد مكتبها الأول في جنوب أفريقيا، وأوضح الملياردير الأمريكي مارك زوكربرج مؤسس "فيس بوك" أن المكتب الجديد في نيجيريا سيبدأ نشاطه في النصف الثاني من العام المقبل 2021 وسيخصص لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء بأسرها.

وعلق كوجو بواكي مدير العلاقات العامة في فيسبوك أفريقيا على هذا الإعلان بقوله "إن افتتاح هذا المكتب في الدولة الأكبر من حيث عدد السكان في أفريقيا يمثل مرحلة مهمة تعزز التزامنا المتواصل إزاء هذه المنطقة" وأكد أن مهمة هذا المكتب في القارة السمراء "لن تختلف عن المهام التي نعرفها في باقي أرجاء العالم وهي: بناء مجتمع والتقريب بين العالم".

تجدر الإشارة إلى أن الاعلان عن افتتاح المكتب الجديد جاء بعد استحداث شركة "فيسبوك" الأمريكية حاضنة للتكنولوجيا المتطورة بالتعاون مع شركات محلية ناشئة في ضاحية "يابا" الملقبة بـ"ياباكون فاليي" وسط لاجوس عاصمة نيجيريا الاقتصادية عام 2018. وتعهدت فيس فيس بوكبوك بتدريب 50 الف نيجيري لتزويدهم بمعلومات ضرورية للنجاح في المجال الرقمي.