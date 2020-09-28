نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Apple iPhone 12 Pro الجديد المواصفات والسعر بالسعودية والوطن العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة Apple iPhone 12 Pro ، أحد الهواتف العملاقة التي سوف تقوم شركة آبل الأمريكية بطرحها بالأسواق، خلال شهر أكتوبر 2020م، وسوف تتمتع هذه الهواتف بمواصفات وامكانيات كبيرة جداً، وتشمل هذه الجوالات iPhone 12، وهاتف iPhone 12 Pro Max، وتأمل شركة آبل أن تحقق هذه الهواتف نجاحاً مثل هواتف iPhone 11، ويتميز هاتف آبل ايفون 12 برو بالعديد من المزايا والامكانيات الرائعة وفائقة الجودة، ومن هذه الامكانيات أن الهاتف يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، ويحتوي على بطارية ذات قدرات عالية، تجعل الهاتف يعمل لفترات كبيرة أثناء الاستخدام اليومي، وسوف نتناول بالتفصيل من خلال موقع ثقفني الإخباري، مواصفات وسعر الهاتف بالسعودية والدول العربية.

مواصفات جوال Apple iPhone 12 Pro

الجوال يشمل العديد من المميزات الكبيرة، التي تجعل من الصعوبة منافسة الهاتف في الأسواق العالمية ويحتوي على المواصفات الآتية:-

الجوال يقوم بتشغيل جميع الشبكات بما فيها شبكات الجيل الخامس. الجوال يأتي مدعوم بتشغيل شريحتي اتصال من نوع نانو Sim. الجوال يأتي بثلاثة اصدارات، الاصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة سعتها 128 جيجابايت، والاصدار الثاني سوف يأتي بذاكرة صلبة سعتها 256 جيجابايت، والاصدار الأخير سوف يأتي بذاكرة سعتها 512 جيجابايت. سوف يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية سعتها التخزينية 6 جيجابايت. الهاتف سوف يأتي غير مدعوم بتركيب ذاكرة خارجية، لكن الذاكرة الداخلية الصلبة كافية. نظام تشغيل جوال آبل ايفون 12 برو أند رويد iOS 14. يحتوي الجوال على بطارية كبيرة سعتها 4200 مللي أمبير. بطارية الهاتف لا يمكن إزالتها إلا من خلال متخصص في فك هواتف ايفون، أو من خلال توكيل شركة آبل. بطارية الموبايل تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط. يحتوي الهاتف على أحدث إصدارات البلوتوث الاصدار الخامس. يأتي الهاتف مدعوم ببصمة الأصبع وهى توجد أسفل شاشة العرض. توجد بالموبايل تقنية تحديد المواقع الجغرافية، وأنظمة الملاحة الدولية. يأتي الجوال مدعوم بجميع المستشعرات، مستشعر البوصلة، والقرب، والجيرو سكوب، والتسارع. هاتف Apple iPhone 12 Pro، يأتي مدعوم بخاصية الواي فاي بترددات a/b/g/n/ac. يحتوي على ميكروفون ثانوي، يستخدم في عزل الضوضاء عن الهاتف. يأتي الجوال مدعوم بمنفذ 3.5 ملم، الخاص بسماعات الأذن. يحتوي على سماعة داخلية توجد أعلى شاشة الهاتف. جسم الجوال مصنوع من مادة الزجاج من الامام والخلف، مع وجود إطار جانبي مصنوع من معدن الألمنيوم. الموبايل يأتي بخمسة ألوان، الفضي، والرمادي، والذهبي، والأخضر، والأزرق. يأتي الهاتف مقاوم للغبار والماء. يأتي الجوال بمعالج قوي من شركة آبل، من نوع Apple A14 Bionic، يعمل بتكنولوجيا 7 نانو + سداسي النواة. يحتوي على معالج من نوع Apple GPU، رباعي النواة.

مواصفات كاميرا الهاتف

يأتي جوال آبل ايفون 12 برو بستة كاميرات، 4 كاميرات خلفية، و2 كاميرا أمامية مواصفاتهم كالآتي:-

كاميرا الجوال الخلفية رباعية، دقة الأولى 12 ميجا بكسل، ودقة الثانية 12 ميجا بكسل، والثالثة دقتها 12 ميجا بكسل، والرابعة دقتها TOF 3D LiDAR.

كاميرا الجوال الخلفية تحتوي على فلاش من نوع LED مزدوج رباعي الألوان.

تدعم الكاميرات الخلفية التصوير بجودة HDR.

تدعم الكاميرات الخلفية التصوير بجودة الـ 4K، وتدعم التصوير بجودة 1080 بكسل.

تدعم كاميرات هاتف Apple iPhone 12 Pro ، تسجيل الصوت ستيريو.

، تسجيل الصوت ستيريو. كاميرا الجوال الأمامية ثنائية، دقة الكاميرا الأولى 12 ميجا بكسل عريضة، والكاميرا الثانية SL 3D.

الكاميرا الأمامية تحتوي على تقرير التنمية البشرية.

تدعم الكاميرات الأمامية التصوير بجودة 4K، وتصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل.

مواصفات شاشة Apple iPhone 12 Pro

يحتوي الموبايل على شاشة كبيرة تساعد على تصفح الانترنت دون ارهاق للعين مواصفاتها ما يلي:-

توجد في شاشة الموبايل بصمة الأصبع، أسفل شاشة العرض. حجم شاشة جوال آبل ايفون 12 برو 6.7 بوصة، مصنوعه من Corning Gorilla الزجاج. تدعم الشاشة مقاومة الخدوش، لأنها تحتوي على مادة مقاومة للالتهاب. دقة شاشة الجوال 1242*2688، وكثافة بكسلات 442 بكسل لكل إنش. الشاشة تأتي مدعومة بخاصية اللمس المتعدد، وتحتوي على 16 مليون لون. الشاشة تستحوذ على 84.9% من الواجهة الأمامية. شاشة الهاتف توفر سطوع يصل لـ 800 شمعة في المتر المربع. معدل تحديث شاشة الهاتف يصل لـ 120Hz.

سعر آبل ايفون 12 برو

المؤشرات الأولية تدل على ارتفاع سعر Apple iPhone 12 عن هاتف Apple iPhone 11 Pro، لأن الجوال يدعم شبكات الجيل الخامس، ومن المتوقع أن يكون سعر النسخة 128 جيجابايت في السعودية والوطن العربي 1049 دولار، أما سعر النسخة 256 جيجابايت فسوف يكون 1149 جيجابايت، وسعر النسخة سعة 512 جيجابايت 1349 دولار.