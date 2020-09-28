نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث اسعار ايفون iPhone في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد جهاز ايفون افضل جوال في العالم كله، فهو من الاجهزة التي ليس فقط مواكبة الى التطور الذي نعيشة اليوم، ولكنها أيضًا كثيراً ما تسبق التطور اللي الذي نعرفه، حيث تخرج لنا كل عام بالمزيد من الأشياء المتطورة التي تجعلنا نشعر بالانبهار، ولذلك يفضل اغلب المواطنين بالمملكة استعمال جهاز iPhone أكثر من أي جوال أخر، نقدم من خلال هذا المقال احدث اسعار ايفون iPhone في السعودية .

احدث اسعار ايفون iPhone في السعودية

قمنا بالبحث كثيراً لنقدم لكم قائمة تضم أكثر الأجهزة التي يتم طلبها والبحث عنها كثيراً، نعرض لكم أسعار الاجهزة مع بعض المميزات الخاصة بها حتى تتمكن من اختيار ما يناسبك منها.

احدث اسعار ايفون iPhone في السعودية سعر iphone se

يعد هذا الجهاز من أكثر الاجهزة التي يفكر محبي الآيفون في شرائها، وذلك لانه يضم العديد من المميزات المتطورة مع سعر مناسب، الجهاز متوفر بسعة ذاكرة داخلية ” 64، 256، 128، ” جيجا بايت، يأتي بشاشة Retina HD، وبميزة Multi‑Touch وكاميرا 12MP، وفتحة عدسة ƒ/1.8، وكاميرا امامية ا 7MP، مع فتحة عدسة ƒ/2.2، وتسجيل الفيديو بمعدل ثلاثين اطاراً بالثانية، الجهاز متوفر بالمملكة السعودية بسعر 2,399 ريال لأعلى وأفضل إمكانيات.

سعر iPhone 11 Pro في السعودية

يأتي ايفون برو 11 مع رامات 4 جيجا وذاكرة داخلية بسعة 64 و 256 و 512، كما أنه يأتي مع ثلاث كاميرات كل كاميرا 12 ميجا بكسل، وشاشة مقاس 5.8 و دقتها 1125×2436، ويأتي بمعالج ثماني النواة، يعمل تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 24 اطاراً بالثانية، يدعم التصوير بميزة slow motion، ويدعم ميزة Face ID، يمكنك من استخدام ميزة الذكاء الاصطناعي خلال التصوير، الجهاز متوفر بالمملكة بسعر 3,798.00 ريال.

سعر ايفون 7 بلس في السعودية

بالرغم من مرور 4 سنوات على طرح ايفون 7 بلس بالأسواق إلا أنه مازال مطلوباً، هذا الجهاز مقاوم للماء والاغبرة، يأتي بكاميرا بعدستين بدقة 12 ميجا بيكسل، وكاميرا امامية بدقة 7 ميجا بيسكل، و رامات 3 جيجا،يدعم ميزة التعرف على الوجه، كما يدعم ميزة اللمس المتعدد، ويأتي بمعالج رباعي النواة مع سرعة تصل إلى 2.34 جيجاهرتز، معالج الرسوميات سداسي النواة، يمكنك من تصوير فيديو بدقة 2160 بيكسل، متوفر بسعة تخزين 32 او 128 او 256 جيجا بايت، سعر الجهاز في مملكة 3,499 ريال لأعلى سعة تخزين وافضل امكانيات.