أسعار ومواصفات هيونداي كريتا 2021 في السوق

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في مصر، عن إطلاق السيارة هيونداي كريتا 2021 الجديدة كلياً والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).

تتمتع كريتا 2021 بتصميم أكثر جرأة عن سابقتها وهو ما يميزها عن الموديلات الأخرى من نفس الفئة، إلى جانب الآداء القوي والتكنولوجيا العالية لتعطي مفهوماً جديداً لمتعة القيادة والثبات على السرعات العالية.

حصلت هيونداي كريتا 2021 على باقة من التحديثات في التصميم الخارجي أضفت على مظهرها الكثير من الجرأة والقوة. علاوة على ذلك، فإنها تمتع بأعلى مواصفات الراحة والرفاهية التي تؤهلها للمنافسة وتجعلها السيارة المفضلة لدى قطاع كبير من عشاق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).

وفي هذا الإطار، أكد ابراهيم نجيب الرئيس التنفيذي لقطاعات السيارات الملاكي لمجموعة جي بي غبور أوتو، "إن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV تستحوذ على اهتمام الكثير من عملاء سوق السيارات في مصر. فان تلك الفئة من السيارات تمتاز بسعة مقصوراتها الداخلية، وارتفاعها عن الأرض، وقوة أنظمة التعليق المزودة بها لتناسب الطرق والاستخدامات العصرية".

تنطلق هيونداي كريتا 2021 الجديدة كلياً في السوق بأسعار تنافسية تبدأ من 360 ألف جنيه للفئة الأولى و375 ألف جنيه للفئة الثانية و400 ألف جنيه للفئة الثالثة أما الفئة الأعلى تجهيزا سعرها 425 ألف جنيه مصري.

وتأتي السيارة كريتا 2021 بتصميمها العصري الجديد بمصابيح الأمامية LED، وشبكة تهوية عريضة، جسم سيارة أطول مقارنة بسابقتها، ومصابيح خلفية LED مع شريط ضوئي في المنتصف، ووفقًا لهوية التصميم الخاصة بهيونداي، فإن التصميم الداخلي لـ كريتا يعرض الصفات الحسية والطابع الرياضي والتكنولوجي.

كان الهدف الأساسي لفريق التصميم الداخلي هو إنشاء مساحة تركز على الجانب الإنساني وتوفير الراحة والأمان على جميع المستويات، حيث تقدم كريتا مستويات متعددة من الحماية تبدأ بهيكلها الفولاذي الأحادي شديد الصلابة المصمم لامتصاص أقوى الصدمات بأمان.

وعلى مستوى مواصفات الأمان تتمتع كريتا بباقة مواصفات أساسية من الفئة الأولى عبارة عن أقراص أمامية مهواة مقاس 16 بوصة ونظام ABS. يعمل نظام الاتزان الإلكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند المرتفعاتHAC ، بالإضافة إلى الوسائد الهوائية الأمامية المزدوجة، إلى جانب نظام تحذير ضغط الإطارات كميزة أمان قياسية.

كل ذلك وبالإضافة إلى مصابيح شبورة أمامية وكاميرا للرؤية الخلفية وجهاز تحذير المسافة الخلفية ومراَه داخلية ذاتية التعتيم، إضافة إلى تجهيزات الإضاءة التي تشمل مصابيح أمامية LED، مصابيح LED لتحديد المواقع، إضاءة أمامية خلال النهار LED، فوانيس LED خلفية بالكامل، إضاءة بالمرايات الخارجية، مصباح توقف عالي التثبيت، إشارات جانبية بالمرايات LED.

وشملت التجهيزات الداخلية للسيارة وجود عدادات مزودة بشاشة LCD "3.5، وأعتاب داخلية، وفتحات تكييف خلفية، وعجلة قيادة قابلة للإمالة، وتحكم في ارتفاع كرسي السائق، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، وتكييف هواء أوتوماتيك، وعجلة قيادة وناقل حركة مكسو بالجلد.

أما التجهيزات الخارجية فتضمنت جنوط سبور مقاس "17، وإطار طوارئ حديد كامل الحجم، وشبكة أمامية كروم، وعتبة جانبية مطلية فضي، وحوامل سقف، وسبويلر خلفي، وزجاج فاميه خلفي، ومرايات كهربائية الطي.

كما تتميز السيارة بالعديد من وسائل الراحة وأنظمة الترفيه مثل إمكانية اختيار نوعية القيادة، ووجود مثبت سرعة، وحساس اضاءة أتوماتيك، وشاحن وايرلس، وشاحن USB، وفتحة سقف بانوراما، ومفتاح ذكي مع إمكانية إدارة المحرك بدون مفتاح، إلى جانب نظام ترفيه بشاشة 8" تعمل باللمس، ودعم لأجهزة الأيفون والأندرويد، ومدخل USB، وعجلة قيادة متعددة المهام، ونظام Bluetooth للهاتف.

جدير بالذكر أن شركة جي بي غبور أوتو توفر خدمة شراء وحجز السيارات عبر الموقع الالكتروني بهدف تيسير الحصول على جميع سيارات الشركة.