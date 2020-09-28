نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل أجهزة لوحية للعمل عن بعد للأعمال المكتبية ومواصفات تلك الأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل أجهزة لوحية للعمل عن بعد يجب أن نتعرف عليها جميعا في هذه الفترة الحالية وخاصةً بعد انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” والذي أدي إلي لجوء الكثير من المواطنين من ممارسة أعمالهم في المنزل عن طريق الإنترنت وكذلك استكمال المناهج الدراسية للعام الدراسي الجديد عن بعد حرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية علي صحة وأمن وسلامة جميع الطلبة والطالبات والمعلمين وبسبب الحالة الحرجة التي تمر بها جميع دول العالم فأصبح من الضروري استخدام التكنولوجيا بشكل أساسي بجانب استخدام أفضل الأجهزة التي تناسب المواطن لإنجاز أعمالة من داخل المنزل مثل أجهزة الجوال وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية.

أفضل أجهزة لوحية للعمل عن بعد

أولاً: جهاز سامسونج جلاكسي آس 7 بلس

يتميز هذا الجهاز بشاشته الكبيرة والتي تصل إلي 12.4 بوصه بدقة 2800* 1752 بكسل , وهذا الجهاز مدعوم بأحدث معالج +Qualcomm snapdragon 865, بالإضافة إلي الذاكرة وصول عشوائي” RAM ” يصل سعته إلي 6 غيغا بايت ويوجد به ذاكرة تخزين سعتها 1287 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتي 1 تبرابايت عبر فتحة MICRO SB التي توجد في الخلف كما يحتوى علي كاميرا خلفية بدقة 13 ميغا بكسل و5 ميغا بكسل وأيضاً يوجد كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بكسل, كما أنه يحتوي على بطارية ضخمة حيث تبلغ حجم بطاريته 10090 مللي أمبير في الساعة.

ثانياً:- لينوفو كروم بوك دويت

من أفضل أجهزة لوحية للعمل عن بعد هو جهاز لينوفو حيث يتميز برخص سعرة , مقاس شاشته يصل إلي 10.1 بوصة وذلت دقة عالية يمكن أن يصل إلي 400 شمعة مما يميزه عن باقي الأجهزة بسبب سهولة استخدامه في البيئات الخارجية , كما يوجد معه لوحة مفاتيح يسهل أخذها مع الجهاز اللوحي, ويتم تشغيل جهاز لينوفو اللوحي عن طريق Media tek p60t حيث يمكن أن تصل سرعته إلي 2 غيغا هيرتز, كما يوجد به سعة تخزين داخلية تصل إلي 128 غيغا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي وبطاريته تصل إلي 7000 مللي أمبير في الساعة , يحتوى علي كاميرا خلفية 8 ميغا بكسل وكاميرا أمامية 2 ميغا بكسل.

وبهذا نصل إلي نهاية المقال وقد عرضنا علي حضراتكم بعضاً من افضل الجهزة اللوحية التي يمكن استخدامها لإنجاز الأعمال من المنزل ونرجوا أن يكون المقال قد نال إعجابكم.