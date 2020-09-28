- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات iPhone 11 Pro Max في السعودية والإمارات والكويت في المقال التالي
عمر شويل - جدة سعر ومواصفات iPhone 11 Pro Max في السعودية والإمارات والكويت سوف نتعرف عليها في هذا المقال ولكن بعد التحدث عن أهم مميزاته وعيوبة،يعتبر ذلك الهاتف هو الأفضل في سلسلة iphone 11، ويأتي بمعالج قوي جداً يمنح الهاتف أداء ممتاز نوعه A13 Bionic، وأصبح سطوع الشاشة أفضل من ذي قبل، وتم تحسين جودة كاميرا السلفي الأمامية والخلفية، من خلال إضافة كاميراً ثلاثية، فما هي أهم مميزات هاتف iphone 11 pro max وسعره في الأسواق العربية.
سعر ومواصفات iPhone 11 Pro Max في السعودية والإمارات والكويت
الهاتف وزنه يبلغ 226 جرام، ومصنوع من الزجاج ولكن الإطار الخارجي من الألمونيوم، ويدعم جميع شبكات الأتصال، ومقاوم للماء والخدوش والأتربة، ويمكن أن يصمد تحت الماء لفترة طويلة دون أن يتأثر، ومواصفاته كالتالي:
- يدعم iphone 11 pro max تشغيل شريحتين للاتصال ولكن من نوعين مختلفين النوع الأول Nano sim وهو متاح في كل البلاد والنوع الأخر من نوع Esim وهذا النوع من الشرائح غير متوفر في بعض البلاد ومنهم مصر.
- الشاشة من نوع ال old ذات نوتش كبير، ومساحتها كبيرة قياس 6.5 إنش، ومزوده بطبقة حماية oleophobic coating وأصبحت الشاشة أكثر سطوعاً.
- الهاتف متاح في الأسواق بأكثر من نسخة، تختلف سعة الذاكرة الصلبة، ولكنها جميعاً نفس سعة الذاكرة العشوائية وهي 4 جيجا بايت، أما الذاكرة الصلبة” 64/256/ 512″ ولكن لايدعم ماكس زيادة مساحة الهاتف ب كارت خارجي، ويعتبر ذلك من أكثر عيوب الهاتف.
- المعالج الموجود في الهاتف يعتبر الأقوي من نوعه في سلسلة ايفون، فيعتبر أداء PRO MAX الأفضل والمعالج يعرف باسم A13 BIONIC.
- الكاميرا الخلفية ثلاثية جميعها بدقة 12 ميجا بكسل، يدعمها فلاش رباعي، وتصل دقة تصوير البانوراما إلى 63 ميجا بكسل.
- الكاميرا الأمامية دقتها 12 ميجا بكسل الأساسية، والثانوية بتقنية tof 3d المخصصة لبصمة الوجه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر ومواصفات iPhone 11 Pro Max في السعودية والإمارات والكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.