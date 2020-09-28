نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات iPhone 11 Pro Max في السعودية والإمارات والكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات iPhone 11 Pro Max في السعودية والإمارات والكويت سوف نتعرف عليها في هذا المقال ولكن بعد التحدث عن أهم مميزاته وعيوبة،يعتبر ذلك الهاتف هو الأفضل في سلسلة iphone 11، ويأتي بمعالج قوي جداً يمنح الهاتف أداء ممتاز نوعه A13 Bionic، وأصبح سطوع الشاشة أفضل من ذي قبل، وتم تحسين جودة كاميرا السلفي الأمامية والخلفية، من خلال إضافة كاميراً ثلاثية، فما هي أهم مميزات هاتف iphone 11 pro max وسعره في الأسواق العربية.

سعر ومواصفات iPhone 11 Pro Max في السعودية والإمارات والكويت

الهاتف وزنه يبلغ 226 جرام، ومصنوع من الزجاج ولكن الإطار الخارجي من الألمونيوم، ويدعم جميع شبكات الأتصال، ومقاوم للماء والخدوش والأتربة، ويمكن أن يصمد تحت الماء لفترة طويلة دون أن يتأثر، ومواصفاته كالتالي:

يدعم iphone 11 pro max تشغيل شريحتين للاتصال ولكن من نوعين مختلفين النوع الأول Nano sim وهو متاح في كل البلاد والنوع الأخر من نوع Esim وهذا النوع من الشرائح غير متوفر في بعض البلاد ومنهم مصر.

الشاشة من نوع ال old ذات نوتش كبير، ومساحتها كبيرة قياس 6.5 إنش، ومزوده بطبقة حماية oleophobic coating وأصبحت الشاشة أكثر سطوعاً.

الهاتف متاح في الأسواق بأكثر من نسخة، تختلف سعة الذاكرة الصلبة، ولكنها جميعاً نفس سعة الذاكرة العشوائية وهي 4 جيجا بايت، أما الذاكرة الصلبة” 64/256/ 512″ ولكن لايدعم ماكس زيادة مساحة الهاتف ب كارت خارجي، ويعتبر ذلك من أكثر عيوب الهاتف.