تقارير: سامسونغ تعتزم تأجيل إصدار هاتف Galaxy Z Flip 2

كشفت تقارير تقنية جديدة أن شركة سامسونغ الكورية تعتزم تأجيل إطلاق هاتف Galaxy Z Flip 2 حتى أواخر عام 2021.

ووفقًا لـ“روس يونغ“ المعروف بتسريباته، فإن Galaxy Z Flip 2 قد لا يتم إطلاقه حتى الربع الثالث من عام 2021.

وأضاف أنه لن تكون هناك أجهزة جديدة قابلة للطي من الشركة حتى الربع الثالث من عام 2021، ما لم يكن لدى ”سامسونغ“ خطط لإصدار هاتف فولد SE بسعر قليل.

وبالرغم من ذلك، لم يتم تقديم أي أسباب أو تفسيرات لسبب التأجيل.

وفي الوقت الحالي، يمكن ظهور هواتف سامسونج القادمة القابلة للطي في أوائل العام المقبل، وربما جنبًا إلى جنب مع سلسلة Galaxy S21.

ويأتي عدم اليقين؛ نظرًا لأنه ليس من السهل دائمًا التنبؤ بسوق الهاتف المحمول، حيث يتم اختبار المنتجات وتأجيلها لإصدارها لاحقًا، أو يتم إلغاؤها تمامًا، وغالبًا ما تتغير الخطط، لذلك نادرًا ما تكون هناك تأكيدات ما لم يتم الإعلان عنها رسميًا.

وتقوم شركة سامسونغ الكورية بتوسيع خط تصنيع الهواتف الذكية القابلة للطي بشكل أكبر، حيث تعمل على الإصدار الأرخص من هاتفها الشهير Z Fold.

وأشارت التقارير إلى أن الهاتف سيطلق عليه مؤقتًا Galaxy Z Fold Lite، ومن المقرر أن يكون الهاتف بسعر أقل من هاتف Galaxy Fold الأصلي و Galaxy Z Fold 2.

ويأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 865 إلا أنه سيفقد ميزة اتصال الجيل الخامس وطبقة Ultra-Thin Glass، وسيأتي بخيارات ألوان الأسود والبنفسجي.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الهاتف الجديد سيباع بـ 1100 دولار فقط، وهو أقل بكثير من Fold الأصلي و Fold 2 و Z Flip .