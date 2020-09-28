نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماية الأطفال من الاختطاف عن طريق أجهزة التعقب .. كيف أحمي ابني من الخطف؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية حماية الأطفال من الاختطاف عن طريق أجهزة التعقب ، لا شك أن حماية الأطفال من الاختطاف هو مطلب أساسي وفي غاية الأهمية عند جميع الآباء والأمهات؛ فأبنائنا هم قرة أعيننا، وفي ظل هذا العالم الغريب الذي نعيش فيه، وما يموج به من مخاطر جمَّة، تزداد الحاجة لمعرفة أماكن تواجد أطفالنا دائما، خصوصا مع التطور الهائل في التكنولوجيا، وما صاحبه من تطبيقات كثيرة ومتنوعة.. إحدى هذه التقنيات الهامة والتي تستخدم هي تقنية الـ GPS المستخدمة في أجهزة التعقب.

كيف تعمل أجهزة التعقب المستخدمة في حماية الأطفال من الاختطاف؟

تعمل هذه الأجهزة الذكية من خلال تقنية الـ GPS المتوفرة في كل أجهزة الهواتف الذكية، ولكن كيف تعمل هذه التقنية التي تسمح بتحديد مكان الشخص في أي نقطة في العالم أجمع..

إن أي جهاز مزود بتقنية الـ GPS – والتي هي اختصار لجملة نظام تحديد المواقع العالمي بالإنجليزية – يكون على اتصال مباشرة بمجموعة مترابطة من الأقمار الصناعية التي تدور في مداراتها الخاصة حول الكرة الأرضية، وعن طريق هذا الاتصال المباشر تستطيع هذه الأقمار الصناعية أن تحدد بدقة كبيرة مكان الشخص الحامل للجهاز المزود بخاصية التعقب، ويمكن لشخص آخر عن طريق جهاز آخر متصل بهذه الأقمار أن يستعلم عن هذا المكان ويحصل على المعلومات في نفس الوقت تقريبا.

وعلى ذلك فإنك كأب أو أم إذا تأكدت أن طفلك يرتدي جهاز تعقب، وقمت أن عن طريق هاتفك المحمول بتوصيل هاتفك بجهاز التعقب؛ تستطيع أن تتعقب مكان طفلك أولا بأول.

ولكن هناك نقطة في غاية الأهمية، وهي أنه حتي نصل بفاعلية إلى حماية الأطفال من الاختطاف يتوجب أن يكون جهاز التعقب مخفي في شكل لا يستطيع المُختطِف أن يعرفه، مثل ساعة يد طفولية المظهر، أو لعبة، أو زر صغير، أو غيرها من الأشكال التي لا ينتبه لها المختطف؛ إذ أنه لو علم بذلك فسيقوم بالتخلص من الجهاز، وبذلك ستفقد تعقبك لطفلك.

ما هي الخصائص التي يزودك بها جهاز تعقب الأطفال، وكيف تشتريه؟

تستطيع أن تشتري جهاز تعقب الأطفال من أي متجر إلكتروني شهير كأمازون أو إي باي مثلا.. كل ما عليك هو أن تبحث في هذه المتاجر عن ( GPS kid tracker ) وستظهر أمامك مئات الأشكال لهذا الجهاز، و التي تحتوي على الخصائص الرائعة التالية:

خاصية المنطقة الآمنة: وهي خاصية تمكنك من التحديد المسبق للمنطقة الجغرافية المسموح لطفلك بالتواجد فيها، مثلا منطقة الحي الخاص بك، ومنطقة المدرسة أو دار الحضانة، وهكذا، وما سيحدث أنه ما إن يخرج طفلك من النطاق الجغرافي لهذه المنطقة حتي ينبهك تطبيق هاتفك الذكي لذلك.

خاصية الاتصال من جهة واحدة: وهي خاصية تمكنك من الاتصال بطفلك مباشرة دون الحاجة له كي يفتح الاتصال، وكأن هناك قناة اتصال مفتوحة دائما بينك وبينه وقتما تريد.

خاصية الكاميرا والصوت: تسمح لك هذه الخاصية أن تقوم بتشغيل الكاميرا والميكروفون الموجودين في جهاز تعقب طفلك، لترى وتسمع ما يدور معه بنفسك في أي وقت.

خاصية زر الخطر: تأتي كل أجهز تعقب الأطفال بزر مخصص يستطيع الطفل الضغط عليه عندما يستشعر الخطر ليستنجد بك حتى تنقذه.

يالها من مجموعة رائعة ومفيدة للغاية ليتمكن الآباء من حماية الأطفال من الاختطاف، ومعرفة أماكنهم دائما، ولكن تأكد دائما أن بطارية الجهاز مشحونة جيدا، وأن هاتفك أيضا يعمل، كما يتوجب عليك أن تنفق بعض وقتك في تعليم طفلك كيفية استخدام جهاز التعقب، وأين يضغط عندما يستشعر الخطر.