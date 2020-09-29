نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر جوال آبل ايفون 11 برو ماكس بالسعودية ومصر والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة آبل ايفون 11 برو ماكس ، هو واحد من ثلاثة هواتف ذكية قامت شركة آبل الفترة الماضية بطرحها بالأسواق، وحققت نجاحات باهرة، وحققت الشركة من ورائها أرباح طائلة، بسبب تصميم ومتانة وجودة هذه الهواتف، وشملت النسخ الثلاثة هاتف iPhone 11، وجوال iPhone 11 Pro، ويعتبر هاتف Apple iPhone 11 Pro Max، النسخة الأغلى والأجود بين هذه الجوالات، وتعتبر النسخة المحدثة لهاتف iPhone XS Max، حيث تم تحسين السطوع في الهاتف، ويحتوي الهاتف على معالج قوي من شركة آبل يطلق عليه اسم A13 Bionic، فهو أفضل من معالجات الهواتف الأخرى الموجودة حالياً بأسواق الجوالات العالمية، وسوف نقوم بالتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وسعر الهاتف في السعودية ومصر والوطن العربي.

مواصفات جوال آبل ايفون 11 برو ماكس العامة

يعتبر الهاتف من أحسن الهواتف الذكية التي قامت شركة آبل الأمريكية بإنتاجها الفترة الماضية لأنه يحتوي على المواصفات الآتية:-

يدعم الجوال مقاومة الغبار والماء حتى 4 متر تحت الماء لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68. يحتوي على عدد 2 شريحة اتصال الأولى من نوع نانو SIM، والثانية eSIM. يدعم تشغيل شبكات الجيل الثاني، والجيل الثالث، والجيل الرابع. أبعاد الجوال 158*77.8*8.1 ملم، ووزن الهاتف يبلغ 226 جرام. الهاتف يتميز بالمتانة حيث يأتي مصنوع من الزجاج، مع وجود إطار جانبي مصنوع من الألمنيوم. يأتي بثلاثة إصدارات من حيث سعة الذاكرة، الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة مساحتها 64 جيجابايت، وذاكرة عشوائية 4 جيجابايت، والإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة مساحتها 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية مساحتها 4 جيجابايت، والإصدار الثالث يأتي بذاكرة داخلية 512 جيجابايت، وذاكرة عشوائية 4 جيجابايت. لا يدعم جوال Apple iPhone 11 Pro Max تركيب ذاكرة خارجية (كارت ميموري) لأن مساحة الهاتف الداخلية كبيرة، يمكن من خلالها تحميل أكبر قدر من الملفات. يأتي بمعالج قوي من شركة آبل يعتبر الأحدث يطلق علية اسم A13 Bionic. يحتوي على ميكروفون يستخدم في عزل الضجيج أثناء استخدام الموبايل. يدعم الموبايل تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K، بدقة 2160 بكسل، ويدعم التصوير بجودة الـ FHD، بجودة 1080 بكسل، ويدعم التصوير الـ HD، بدقة 720 بكسل، ويدعم التصوير الـ Slow Motion بجودة الـ FHD، بدقة 1080 بكسل. يدعم الجوال التصوير الـ Time Lapse، والتصوير الـ Cinematic Video. السماعات تأتي بصوت ستيريو، ويدعم الجوال الصوت بتقنية الـ Dolby Atmos، وتقنية الصوت الـ Dolby Digital Plus. يحتوي الهاتف على وسائل أمان تتمثل في الـ Face ID، الذي تم تطويره عن النسخة التي كانت موجودة في موبايل iPhone XS MAX. يدعم الهاتف جميع المستشعرات، مثل مستشعر الجيرو سكوب، ومستشعر التسارع والتقارب، والضغط الجوي، والبوصلة. يحتوي آبل ايفون 11 برو ماكس على واي فاي بترددات a/b/g/n/ac/ax، ويدعم الهوت سبوت. يحتوي الهاتف على بلوتوث هو الأحدث الإصدار الخامس. يحتوي الجوال على تقنية GPS، التي تستخدم في تحديد المواقع الجغرافية، وتساعد على تحديد نظم الملاحة العالمية. يحتوي على منفذ USB تقليدي من نوع Lightning. سعة بطارية الجوال كبيرة 4000 مللي أمبير، وهى أكبر بطارية في سلسلة هواتف ايفون، وتدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، وتدعم الشحن اللاسلكي. يأتي الموبايل باللون الأخضر، والأسود، والأبيض، والذهبي.

مواصفات الشاشة

تحتوي شاشة Apple iPhone 11 Pro Max، على العديد من المواصفات وهى كالآتي:-

الشاشة تأتي على شكل النوتش الكبير من نوع Super Retina XDR OLED.

شاشة الجوال كبيرة يبلغ قياسها 6.5 بوصة.

دقة الشاشة 1125*2436 بكسل، وكثافة بكسلات 458 بكسل لكل إنش.

شاشة آبل ايفون 11 برو ماكس تدعم أبعاد العرض الجديد 19.5:9.

تدعم أبعاد العرض الجديد 19.5:9. تحتوي على طبقة حماية من نوع Oleo Phobic Coating.

الشاشة تدعم خاصية الـ HDR10، وتحتوي على درجة سطوع كبيرة لتصبح أفضل من الإصدارات السابقة.

مواصفات كاميرا آبل ايفون 11 برو ماكس

الجوال يحتوي على خمسة كاميرات كاميرتان أماميتان، وثلاثة كاميرات خلفية مواصفاتهم كالآتي:-

الكاميرا الأمامية لهاتف Apple iPhone 11 Pro Max ثنائية، دقة الكاميرا الأولى 12 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.2/F، وتدعم التصوير الـ Animoji، والتصوير الـ Memoji، وتدعم التصوير الـ Slow Motion، والكاميرا الثانية دقتها TOF 3D، وتستخدم في العزل وبصمة الوجه. الكاميرا الخلفية للهاتف ثلاثية، دقة الأولى 12 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 1.8/F، وهى كاميرا الهاتف الأساسية، والكاميرا الثانية دقتها 12 ميجا بكسل، بفتحة عدسة قطرها 2.0/F، وتستخدم في التصوير الـ Telephoto، وتحتوي على المثبت البصري، والثالثة دقتها 12 ميجا بكسل، بفتحة عدسة قطرها 2.4/F، وتستخدم في التصوير الـ Ultra Wide. تحتوي الكاميرات الخلفية على فلاش ليد رباعي. تدعم التصوير الـ Night Mode، والتصوير البانوراما بدقة 63 ميجا بكسل.

سعر Apple iPhone 11 Pro Max

سوف نعرض على حضراتكم سعر الإصدارات الثلاثة في الدول العربية وهى كالآتي:-