أغرب 3 تطبيقات لهواتف الآندرويد منها تطبيق يظهرك عاري

هناك الكثير من التطبيقات الموجودة على متجر الجوجل بلاي و هو المتجر الرسمي لهواتف نظام تشغيل الآندرويد .

من بينها تطبيقات عبارة عن العاب و اخرى توفر مجموعة من الخدمات ، و في هذه التدوينة سوف نشارك معك بعض التطبيقات التي يجب عليك و بشكل ضروري تجربتها .

و التطبيقات التي سوف نشاركها معك هي عبارة عن تطبيقات غريبة نوعا ما حيث أنها أثارت جدلا في وقت سابق بين المستخدمين نظرا للميزة أو الخاصية التي يوفرها كل تطبيق منها .

1 – تطبيق Nudify

أول تطبيق معنا هو الأغرب على الإطلاق ، هو تطبيق Nudify ، حيث أن مهمة هذا التطبيق هي تحويل صورة اي شخص حتى و ان كان يرتدي ملابس الى صورة و هو فيها يظهر عاري بدون ملابس .

التطبيق لا يقوم باظهار تفاصيل الجسم أو ما الى ذلك ، و لكن يعتمد على خدعة بسيطة و هي اضافة تشويش على الصورة بحيث يجعلها تظهر و كأن صاحبها لا يرتدي ملابس .

و من خلال الصورة المرفقة اعلاه يمكنك ان تأخذ فكرة عن عمل التطبيق و الخدعة التي يقوم بها ، و يعتبر الى غاية الوقت الحالي من اغرب التطبيقات على الاطلاق .

تحميل تطبيق Nudify

2 – تطبيق Ghost locator

هذا التطبيق غريب لأنه من طراز خاص ، حيث أن تطبيق Ghost locator متعلق بالبحث عن الأشباح ، إذ أنه يرصد لك حركة الأشباح حولك و يخبرك هل هم موجودين أم لا .

طبعا التطبيق تقنيا مستحيل أن يقوم بهذه الخاصية ، لكن الخدعة التي يوفرها غريبة جدا و ابعض تنطلي عليه بالفعل .

تحميل تطبيق Ghost locator

3 – تطبيق Run Pee

آخر تطبيق معنا هو Run Pee ، و رغم كونه غريب جدا إلا أنه يمكن القول أنه مفيد في نفس الوقت ، حيث أن هذا التطبيق سوف يفيدك بشكل كبير إن كنت ترتاد السينما من حين لآخر .

حيث أن تطبيق Run Pee يقوم بقياس درجة صوت الفيلم ثم يخبرك ما هو أفضل مكان يمكنك الجلوس فيه في قاعة السينما من اجل فرجة ممتعة .

تحميل تطبيق Run Pee