هكذا تكشف التطبيقات التي تتجسس عليك في هاتفك

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على هاتفك الآندرويد فإنك سوف تجد ان هناك العديد من التطبيقات التي للأسف تصل الى بعض الخصائص في الهاتف لا يجب ان تصل ليها ، مثل امكانية تشغيل الكاميرا و قراءة الرسائل و تسجيل الاتصالات و كل هذه الامور و بدون أي اذن منك .
لذلك عند تحميل اي تطبيق فإنه من المهم جدا أن تعرف ما هي الخصائص التي يمكنه الوصول اليها في هاتفك الآندرويد قبل استعماله ، و في هذا الموضوع سوف نشارك معك الطريقة التي يمكنك من خلالها ان تعرف التطبيقات التي تستطيع التجسس عليك في اي وقت نظرا لانها تصل الى مزايا في هاتفك انت قد لا تحب فكرة انها تصل اليها .
أول ما عليك فعله هو تحميل تطبيق مجاني من الجوجل بلاي يدعى Exodus ، و هو عبارة عن تطبيق سهل و بسيط ، بعد أن تقوم بتحميله و تتبيثه على هاتفك الآندرويد سوف تجده على هذا الشكل :
سوف تجد أن التطبيق بعد الدخول اليه يعرض لجميع التطبيقات الأخرى الموجودة على هاتفك آندرويد ، و بعد النقر على اي تطبيق فهو يعرض لك المزايا او الخصائص التي يستفيد منها مثل امكانية وصوله للرسائل و المكالمات و الكاميرا و غيرها .
و يعرض لك ايضا هل التطبيق يتتبعك اي انه يعرف موقعك بالضبط جغرافيا ام لا ، و حين تجد تطبيقا لا يعجبك انه يتتبعك يمكنك حذفه ان اردت .
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