كيفية الحصول على كوبونات لتخفيض سعر أي منتج

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قبل أن تقوم بشراء أي منتج من على أي موقع تجاري على الأنترنت فإنه من المهم أن تحاول تحفيض سعر المنتج أكثر عن طريق إستعمال الكوبونات التخفيضية .
و في هذا الموضوع اليوم سوف نشارك معك كيفية الحصول على كوبونات تخفيضية لمنتجات عديدة بحيث يمكن الإستفادة منها في إنقاص سعر ما تريد شراءه .
إذ أن هناك لكثير من المواقع التي يمكنك الولوج إليها بحثا عن كوبون تخفيض قبل شراء أي شيء ، سواءا كان الأمر يتعلق بمنتج ملموس أو منتج الكتروني مثل اسم نطاق وموقع أو استضافة أو كتاب pdf و غيرهم .
و الموقع الذي نتحدث عننه يدعى groupon ، و سبب إختيارنا لهذا الموقع هو كونه يعتبر أضخم منصة للكوبونات على شبكة الأنترنت ، حيث يجمع بين الالاف من الكوبونات و المواقع التجارية ، و طريقة استعماله بسيطة .
الموقع لا يتطلب منك التسجيل أو إنشاء حساب ، بل يكفي أن تقوم بالولوج إليه عبر الرابط أدنى المقالة ، ثم في خانة البحث تقوم بكتابة إسم الموقع الذي سوف تشتري منه ثم سوف يظهر لك مجموعة من المنتجات التي تستطيع شراءها بسعر منخفض .
حيث سوف يمنحك مع كل منتج كوبون تخفيضي يمكنك إستعماله اثناء عملية الشراء .
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