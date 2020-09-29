كيفية الحصول على كوبونات لتخفيض سعر أي منتج

قبل أن تقوم بشراء أي منتج من على أي موقع تجاري على الأنترنت فإنه من المهم أن تحاول تحفيض سعر المنتج أكثر عن طريق إستعمال الكوبونات التخفيضية .

و في هذا الموضوع اليوم سوف نشارك معك كيفية الحصول على كوبونات تخفيضية لمنتجات عديدة بحيث يمكن الإستفادة منها في إنقاص سعر ما تريد شراءه .

إذ أن هناك لكثير من المواقع التي يمكنك الولوج إليها بحثا عن كوبون تخفيض قبل شراء أي شيء ، سواءا كان الأمر يتعلق بمنتج ملموس أو منتج الكتروني مثل اسم نطاق وموقع أو استضافة أو كتاب pdf و غيرهم .

و الموقع الذي نتحدث عننه يدعى groupon ، و سبب إختيارنا لهذا الموقع هو كونه يعتبر أضخم منصة للكوبونات على شبكة الأنترنت ، حيث يجمع بين الالاف من الكوبونات و المواقع التجارية ، و طريقة استعماله بسيطة .

الموقع لا يتطلب منك التسجيل أو إنشاء حساب ، بل يكفي أن تقوم بالولوج إليه عبر الرابط أدنى المقالة ، ثم في خانة البحث تقوم بكتابة إسم الموقع الذي سوف تشتري منه ثم سوف يظهر لك مجموعة من المنتجات التي تستطيع شراءها بسعر منخفض .

حيث سوف يمنحك مع كل منتج كوبون تخفيضي يمكنك إستعماله اثناء عملية الشراء .

الدخول إلى موقع groupon