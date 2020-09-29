- 1/3
- 2/3
- 3/3
ذكر تطبيق "تيك توك" لمشاركة التسجيلات المصورة، اليوم الثلاثاء، في منشور عبر مدونته على الإنترنت إنه سيصدر دليلًا لتوفير معلومات للمستخدمين عن الانتخابات
المصدر: رويترز
تاريخ النشر:الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 20:38 GMT
تاريخ التحديث:الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 21:25 GMT
ذكر تطبيق ”تيك توك“ لمشاركة التسجيلات المصورة، اليوم الثلاثاء، في منشور عبر مدونته على الإنترنت إنه سيصدر دليلًا لتوفير معلومات للمستخدمين عن الانتخابات الأمريكية لعام 2020 للمساعدة في الحماية من المعلومات المغلوطة والمضللة.
وقال ”تيك توك“ إن الدليل سيتيح للمستخدمين معلومات عن المرشحين على مستوى الدولة، والولايات، والبلديات، من موقع (بالوت ريدي)، وكيفية التصويت في كل ولاية.
وسيشمل الدليل تسجيلات مصورة عن التوعية الإعلامية والعملية الانتخابية من مشروع التثقيف الرقمي ”ميديا وايز“.
ويخضع تطبيق ”تيك توك“، المملوك لشركة بايت دانس الصينية، للتدقيق من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب مخاوف بشأن استغلاله لبيانات المستخدمين.
وقال مايكل بيركمان مسؤول السياسة العامة الأمريكية في ”تيك توك“ بالمنشور:“وضعنا دليلنا للانتخابات ونصب أعيننا خصوصية المستخدم“.
وحصل ”تيك توك“، يوم الأحد، على مهلة في اللحظة الأخيرة بعدما أوقف قاضٍ أمريكي بشكل مؤقت أمر إدارة ترامب بمنع شركتي ”أبل“ و“ألفابت“ المالكة لجوجل إتاحة ”تيك توك“ للتحميل على الأجهزة الإلكترونية من خلالهما.
وتُجرى مفاوضات حاليًا لوضع شروط اتفاق مبدئي لاستحواذ ”وولمارت“ و“أوراكل“ على حصص في شركة جديدة ستشرف على عمليات ”تيك توك“ في الولايات المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "تيك توك" يصدر دليلًا للانتخابات الأمريكية للتصدي للمعلومات المغلوطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ارم وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.