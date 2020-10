هل واجهتك هذه الرسالة عند محاولة مشاهدة أحد الفيديوات على موقع اليوتيوب:

The uploader has not made this video available in your country.

هذا ما حدث معي عندما حاولت مشاهدة فيديو على قناة ARTE و هي قناة يوتيوب فرنسية عادة ما تقون بنشر فيديوات جيّدة من مختلف المجالات.

عادة ما يكون السبب الرئيسي لمثل هذا الحظر هو حقوق الملكية التي تختلف قواعدها من بلد لاخر.

من الممكن أيضًا ان تكون رغبة مديري القناة في نشر أحد الفيديوات في بلد دون غيره هي السبب وراء ذلك.

سأشارك معك في هذه المقالة طريقة تخطّي هذا الحظر لتتمكّن من مشاهدة الفيديوات التي تم ايقافها في بلدك.

كيف تقوم بمشاهدة فيديو يوتيوب تم حظره في بلدك؟

يقوم موقع يوتيوب بمعرفة لبدك عن طريق عنوان الـ IP الخاص بك. لذلك تعتبر الطريقة الأسهل لتخطّي هذا الحظر هي تغيير عنوان الـ IP الخاص بك الى عنوان احد البلدان التي من المسموح لها مشاهدة الفيديو.

طبعا يعتبر تغيير الـ IP أمرًا بسيطًا. وتوجد طرق مختلفة لفعل ذلك منها الـ VPN و الـ proxy و الـ RDP و غيرها…

سنقتصر في هذا الشرح على استعمال الـ VPN. مخادعة يوتيوب و جعله يسمح لنا بمشاهدة أحد الفيديوات التي تم حظرها في بلدنا لا يعتبر أمرًا صعبًا و سيقوم أي برنامج VPN مجاني بالمهمّة بنجاح.

قم أولا بتحميل اضافة Hola VPN لمتصفّح Google Chrome من هذا الرابط.

بعد تحميل الاضافة, قم باختيار البلد الذي تريد. أنا سأختار فرنسا نظرًا لأنني أعلم أن القناة التي منعنتني من مشاهدة الفيديو قناة فرنسية. فمن الطبيعي أن يكون مسموحًا للفرنسيين مشاهدة هذا الفيديو.

كما ترى صديقي، ما ان قمت بتغيير البلد الى أحد البلدان المسموح لها بمشاهدة الفيديو حتى تم تشغيل الفيديو بدون أي مشاكل.