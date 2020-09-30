نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة hd 2020 الجديد على عربسات بدر 4 ونايلسات في المقال التالي

قناة طيور الجنة

عمر شويل - جدة طيور الجنة< الأردنية الشهيرة الموجهة للأطفال من سنتين وحتى ستة عشر سنة، القناة تعتبر أفضل قناة موجهة للأطفال في العالم العربي وأكثرها جماهيرا، والفضل يعود في ذلك إلى اختلافها بعض الشيء عن قنوات الأطفال الأخرى في العالم العربي، حيث أن غالبية قنوات الأطفال تهتم خصيصا بعرض الأفلام الكرتونية والمسلسلات، إلا أن القائمين على قناة طيور الجنة جعلوا منها قناة منوعة لكن الجزء الأكبر من ما تعرضه القناة يتمثل في أناشيد رائعة تأسر الأطفال وتجعلهم لا يرغبون بما سواها، منذ عدة أشهر توقف البث الرسمي للقناة على قمر نايلسات المصري وشهدت محركات البحث في ذلك الوقت معدلا كبيرا في عمليات البحث عن تردد القناة، لتعاود طيور الجنة من جديد البث على نايل سات وبجودة عالية إرضاء للأطفال الذين يبحثون عن قنوات الأطفال التي تبث بجودة عالية.

تم إطلاق بث القناة الرسمي في منتصف عام ثمانية وألفين أي قبل إثني عشر سنة من الآن، القناة وجدت أمامها كبار قنوات الأطفال والتي يصعب أن تخرج قناة من بينهن أو أن تكون ندا حقيقيا لهن، من أبرز القنوات التي كانت تكتسح الساحة في ذلك الوقت قناة ام بي سي ٣ رغم أنها لم يمض على إنشائها إلا سنتين أو ثلاث إلا أنها كانت تعد على قائمة أفضل قنوات الأطفال في ذلك الوقت مناصفة مع سبيستون والتي لا تقل أهمية عن ام بي سي ٣ حيث أن لها جمهورا بالملايين من جميع نواحي البلاد العربية وكانت تعرف بجودة مسلسلاتها الكرتونية الرائعة في تلك الحقبة، وغيرهم من القنوات الرائعة أسست طيور الجنة وما هي إلا أشهر قليلة حتى شقت الطريق نحو قمة هرم أفضل قنوات الأطفال وأصبحت قامة كبيرة في مجال الإعلام العربي.

تردد قناة طيور الجنة

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ نايل سات 11315 27500 عمودي 3/4 نايل سات 11393 27500 عمودي 3/4 عرب سات 11310 27500 عمودي 2/3

برامج قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة العديد من البرامج الرائعة والهادفة سواء البرامج التعليمية أو البرامج الترفيهية، برامج القناة تنقسم إلى برامج يومية وأسبوعية وهناك برامج رمضانية دينية وكذلك مسابقات تقوم بها القناة في رمضان لتشجيع الأطفال على معرفة ودينهم وكذلك الثقافة العامة الأمر يعود بالنفع على الأهل حيث تأخذ القناة دور المربي والمعلم والصديق الحسن، من بين تلك البرامج الرائعة برنامج ست البيت الصغيرة والذي تقدمه جنى مقداد أبوها خالد مقداد مالك القناة وتعتبر من أكثر الشخصيات شهرة في القناة، برنامج صوتك كنز وهو برنامج عبارة عن مسابقة في الإنشاد لصقل مواهب الأطفال، برنامج قالتلي العصفورة وهو من تقديم جنى مقداد وبرنامج شموس لا تغيب.