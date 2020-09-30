نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية عمل كومنت فاضى على الفيس بوك من الكمبيوتر والجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة عند الحديث عن كيفية عمل كومنت فاضى على الفيس بوك من الكمبيوتر والجوال قد يظن البعض أنها مزحة وأنه لا يُمكن لأي مُستخدم على هذا الموقع أن يقوم بكتابة تعليق فاضي، ولكن في حقيقة الأمر أن خبراء التقنية والتكنولوجيا قد أشاروا إلى أنه يُمكن بالفعل كتابة كومنت فاضى على الفيس بوك؛ وفي هذا الصدد؛ سوف يتم التطرق عبر هذا المقال إلى توضيح كيف اكتب تعليق فارغ على فيسبوك.

تعليق فارغ على فيس بوك

في بعض الأوقات؛ قد يحتاج بعض الأشخاص إلى ترك تعليق فارغ على بعض المنشورات بمختلف تواصل الاجتماعي مثل معرفة كيف ارسل رسالة فارغة على الواتس اب ، ومن أشهرها أيضًا ترك تعليق فارغ تمامًا على منشورات موقع فيسبوك؛ إما من أجل متابعة الردود الواردة على المنشور بدون المشاركة كتابيًا أو عند الرغبة في ترك تعليق بشكل مميز ومختلف عن الاخرين أو لبعض الأغراض الأخرى المتعددة والتي ربما تختلف من شخص إلى آخر، ويُذكر أنه في الوقت الحالي أصبح من الممكن عمل تعليق فارغ على أي من منشورات الفيس بوك سواء عبر الكمبيوتر أو من خلال تطبيق فيس بوك على الهاتف الذكي.

كيفية عمل كومنت فاضى على الفيس بوك من الكمبيوتر

هناك طريقة سهلة وبسيطة للغاية يُمكن اتباعها من أجمل عمل تعليق فارغ على الفيس بوك، عبر الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم على موقع Facebook من خلال جهاز اللاب توب او الحاسوب الشخصي.

الذهاب إلى المنشور Post المُراد ترك تعليق فارغ عليه، والوقوف بمؤشر الماوس في مكان كتابة التعليق.

الضغط على زر ALT باستمرار من لوحة المفاتيح بدون توقف.

أثناء الضغط على Alt؛ يتم كتابة بعض الأرقام مثل (0، 1، 2، 7)

كما يُمكن استبدال الأرقام السابقة بأرقام (0، 1، 7، 3) أثناء الضغط على Alt.

ثم رفع الإصبع عن مفتاح alt والضغط على إدخال Enter

وهنا لن تظهر الأرقام السابقة؛ وإنما سوف يتم كتابة التعليق فارغ.

ويُفضل في هذه الطريقة الاعتماد على زر alt من اليسار Left Alt ،، ويُفضل أيضًا استخدام الأرقام من لوحة الأرقام الجانبية.

كيفية عمل تعليق فاضي في الفيس من الجوال

كما يُوجد طريقة أخرى مباشرة يُمكن من خلالها عمل تعليق فاضي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من خلال الهاتف الجوال كما يلي:

تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم على تطبيق فيس بوك بعنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

بعد الولوج إلى الصفحة الرئيسية؛ يتم التوجه إلى المنشور الذي سوف يتم ترك التعليق الفارغ عليه.

الضغط على تعليق Comment الموجودة أسفل المنشور، ثم نسخ الكود الموجود بين هذه الأقواس [ ‏‏‎ ] ولصقه في مكان كتابة التعليق.

بعد الضغط على سهم إدخال التعليق؛ سوف يظهر التعليق الفارغ واضحًا.

ويجب أن يتم نسخ الكود الموجود بين القوسين فقط بعناية وعدم نسخ الأقواس معهم.

ملحوظة: الطرق السابقة تمت تجربتها والتأكد بالفعل من أنها صحيحة، وتُجدر الإشارة إلى أن الطريقة الأولى تصلح للحاسوب الشخصي وأجهزة اللاب توب فقط، بينما الطريقة الثانية تصلح للهاتف الجوال وتصلح كذلك للكمبيوتر واللاب توب.