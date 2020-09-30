نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إرسال رسائل خاصة في تويتر وطريقة حذفها بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مئات الملايين حول العالم يستخدمون موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، فيما يتساءل العديد عن كيفية إرسال رسائل خاصة في تويتر وطريقة حذفها، وهي عملية بسيطة تتم وفق خطوات محددة تُحقق في النهاية الغاية، وهي قراءة المتابعين وغير المتابعين لنص الرسائل التي ترسل إليهم من أي صاحب حساب على موقع التدوينات القصيرة.

ويتميز هذا الموقع المجاني بميزات عديدة، أبرزها السهولة في نشر المحتوى الذي يكون على شكل تغريدات تصل الواحدة منها إلى 280 حرفًا فقط، ويمكن التعليق عليها ومشاركتها والتفاعل معها من قبل المتابعين وغير المتابعين، إضافة إلى أنه يوفر لمستخدميه درجة عالية من الأمان، لحماية جميع البيانات الشخصية.

كيفية إرسال رسائل خاصة في تويتر

وننشر من خلال موقعنا، كيفية إرسال رسائل خاصة في تويتر ليقرأها المتابعون وغير المتابعين، وذلك باتباع الخطوات البسيطة التالية:

أولًا، رسائل للمتابعين:

تسجيل الدخول في تويتر.

البحث الشخص الذي نريد إرسال رسالة له في إشارة الرسائل.

كتابة الرسالة في المكان المخصص.

النقر على إرسال.

ثانيًا، رسائل لغير المتابعين:

تحميل تطبيق تواتي جرام.

الدخول إلى مربع الإرسال الذي نقوم بعمل رسالة خاصة فيه.

وضع اسم حساب الشخص الذي نريد إرسال رسالة له.

كتابة الرسالة.

تغيير النص الذي يوجد في المربع.

النقر على الخيار الموجود في الصفحة.

طريقة حذف الرسائل من تويتر

وبعد معرفة طريقة إرسال رسائل خاصة في تويتر للمتابعين وغير المتابعين، فإنه من المملكة حذف الرسائل من تويتر، على النحو الآتي:

تسجيل الدخول إلى موقع تويتر.

النقر على أيقونة الرسائل.

النقر على الرسائل التي نريد حذفها.

تمرير الماوس فوق الرسالة التي نريد حذفها.

النقر على أيقونة سلة المهملات.

النقر على زر “الحذف”.

أهم مميزات تطبيق تويتر

يتميز تطبيق تويتر بالعديد من المميزات التي تجعل الكثير من الأشخاص في دول العالم تستخدم البرنامج، ومن هذه المميزات:-