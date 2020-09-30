نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Realme C17 أهم مزايا قنبلة الهواتف و السعر في الأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات هاتف Realme C17 ، في ظل الانطلاق الحالي للهواتف الذكية، وثورة التنافس بين الشركات الكبرى، والإعلان عن العديد من الإصدارات الجديدة، مثل هاتف Oppo Reno 4، و هاتف Galaxy S20 FE بنسختيه ال 4G و5G، لتلحق بهم شركة Realme، وهو هاتف Realme C17 ، والذي يأتي بمواصفات مميزة واقتصادية، إلا أن الخبر الصادم يكمن في سعره، الذي يضعه ضمن قائمة الهواتف الذكية الأخرى التي أطلقت خلال الأيام الماضية.

مواصفات هاتف Realme C17

يأتي هاتف Realme C17 ، بأبعاد ملائمة، تجعل منه خفيف الوزن، حيث يبلغ وزنه 188 جرامًا فقط، ويُغلف الهاتف بخامات بلاستيكية، تساعد على تحمل الهاتف للصدمات، على الرغم أن المستخدمين، قد يفضل أغلبهم الخامات الزجاجية، كما يدعم الهاتف تركيب شريحتي اتصال، من نوع ال G، ويتيح تصميم هاتف Realme C17 ، تركيب كارت ذاكرة إضافية للهاتف.

بأبعاد ملائمة، تجعل منه خفيف الوزن، حيث يبلغ وزنه 188 جرامًا فقط، ويُغلف الهاتف بخامات بلاستيكية، تساعد على تحمل الهاتف للصدمات، على الرغم أن المستخدمين، قد يفضل أغلبهم الخامات الزجاجية، كما يدعم الهاتف تركيب شريحتي اتصال، من نوع ال G، ويتيح تصميم هاتف تركيب كارت ذاكرة إضافية للهاتف. هذا بالإضافة لشاشته المميزة، والتي تعمل بدقة 720×1600 بكسل، وهي من نوعية IPS LCD، وتدعم إمكانية التحديث بمعدل 90 هرتز، كما يعمل الجهاز من خلال معالج سناب دراجون 460، من النوع ثماني النواة، ويعد المعالج الرسمي للهاتف Adreno 610.

يأتي الجهاز بمساحة تخزين واحدة، هي 128 جيجا رام، وله ذاكرة من نوعية UFS 2.1، ويعمل هاتف Realme C17 ، بنظام آندرويد 10، كما يدعم منفذ للسماعات من نوعية 3.5 مل.

بنظام آندرويد 10، كما يدعم منفذ للسماعات من نوعية 3.5 مل. وبالنسبة للكاميرا الموجودة بالهاتف، يوفر جهاز ريلمي سي 21، كاميرا أمامية للسيلفي تعمل بدقة 8 ميجا بكسل، وتدعم تصوير الفيديو بجودة عالية [email protected]، بالإضافة إلى كاميرا أخرى رباعية في الخلف، واحدة تعمل بكفاءة 13 ميجا بكسل، والثانية 8 ميجا بكسل، والثالثة 2 ميجا بكسل، والرابعة تعمل بدقة 2 ميجا بكسل، والكاميرات تساعد المستخدم، على استخدام الزوم بدون فقدان لتفاصيل الصورة الملتقطة.

كما تدعم كاميرا الهاتف خاصية الفلاش، ويأتي بألوان جميلة هي الفضي والأزرق الداكن، مع بصمة الإصبع المعتادة في ظهر الهاتف، وبطارية ليثيوم بوليمر تدعم الشحن، من خلال منفذ شاحن Type C.

مزايا هاتف ريلمي سي 21

بشأن المزايا فإن للهاتف عددًا كبيرًا من المزايا، ولكن الفئة التسعيرية التي يقع في نطاقها الهاتف، غير مقبولة تمامًا، فالهاتف يعمل من خلال معالج من كوالكوم، وهي نفس الفئة التي يعمل من خلالها، هاتف Realme 7i، وكذلك Redmi 9، ولكنهما بتسعير أقل من ذلك. بالإضافة إلى أن بطارية الهاتف، اعتيادية وليست فائقة مقارنة بسعر الهاتف الحالي، فعلى الرغم من قدرتها على الشحن السريع، إلا أن عددًا من الهواتف الأخرى، تقدم نفس الإضافة بتسعير أقل.

سعر Realme C17

يأتي هاتف Realme C17، بخامات بلاستيكية من خامات عالية الجودة، وله شاشة تأتي بجودة +HD، وتم تسعير الهاتف بواقع 190 دولارًا أمريكيًا، أو ما يعادل 160 يورو وحوالي 2950 جنيهًا مصريًا، وتم طرح الجهاز بالأسواق في 22 من الشهر الحالي.