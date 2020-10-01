مرسيدس تطلق نسخا فاخرة من ”E-class” الشهيرة



تتحضر شركة مرسيدس لإطلاق نسخ خاصة من سيارات " E-class" الفاخرة في روسيا وعدد من البلدان الأخرى.

وتأتي نسخ السيارات الجديدة بالعديد من التعديلات مقارنة بنسح "E-class" الحالية، فهيكلها أطول بمقدار 14 سم، إذ يصل طوله إلى أكثر من 5 أمتار بقليل، ولديها العديد من ملامح سيارات الفئة الفاخرة Mercedes-Maybach S، كما زودت بممتصات صدمات جديدة، وازدادت مساحتها الداخلية بشكل ملحوظ.

أما من الداخل فأتت هذه المركبات آية في الفخامة والتطور، وحصلت على إنارة داخلية مميزة يمكن التحكم بألوان إضاءتها وفقا لرغبة الركاب، وزودت بواجهة قيادة متطورة فيها شاشة عملاقة تعمل باللمس تمتد على معظم عرضها تقريبا.

كما حصلت هذه السيارات على حساسات وأنظمة أمان تتحكم بالفرامل أوتوماتيكيا لحمايتها من الحوادث، وعلى مقاعد جلدية مريحة مزودة بأنظمة تدليك للركاب، ويمكن التحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها عبر أنظمة إلكترونية متطورة، إضافة إلى حساسات للإضاءة والمطر، وكاميرات ترصد محيط الهيكل بالكامل.

وستتوفر هذه السيارات بعدة نماذج، نموذج E 260 L سيحصل على محركات بسعة 1.5 ليتر وعزم 184 حصانا، ونموذج E 300 L سيطلق بمحركات بسعة ليترين بعزم 258 حصانا، ونموذج E 350 L المزود بمحركات بسعة 2.0 ليتر بعزم 299 حصانا.

كما ستطرح منها نسح E 300 e L المزودة بمحركات هجينة بعزم 211 حصانا، أما أسعارها فستبدأ من 63 ألف دولار.